До +22 градусов ожидается в Беларуси 26 мая 25.05.2022, 18:14

Прогнозируют дожди с грозами и сильным ветром.

Дожди с грозами и сильным ветром ожидаются в Беларуси 26 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 26 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы и сильные дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами может усилиться до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 7-13 градусов, днем - плюс 16-22 градуса тепла.

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