Станция InSight сделала последнее селфи на Марсе 1 25.05.2022, 18:29

Фотофакт.

Станция NASA InSight сделала свое последнее селфи на Красной планете. Как сообщает Scitech daily, снимок был сделан 24 апреля, на 1211 сол (марсианский день) пребывания станции на Марсе.

Панели InSight покрывает гораздо более толстый слой пыли, чем на первом селфи, сделанным вскоре после прибытия на Красную планету, в декабре 2018, а также на втором снимке, скомбинированном из изображений, сделанных в марте и апреле 2019 года.

Для того, чтобы получить полное селфи, InSight необходимо совершить несколько поворотов роботизированной руки. Поскольку запыленные солнечные панели производят меньше энергии, вскоре команда миссии переведет роботизированную руку в положение покоя, в так называемую «позу выхода на пенсию».

Напомним, аппарат столкнулся с техническими сложностями на Красной планете. Из-за большого количества пыли на солнечных панелях, он не может сгенерировать достаточно энергии для проведения научных исследований. Ученые считают, что станция может завершить свою миссию в течение года.

Напомним, InSight совершил посадку на Марс 26 ноября 2018 года. Предполагалось, что аппарат пробурит марсианский грунт, но после двух лет неудачных попыток NASA решило отказаться от этого.

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