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Налоговики взялись за такси

  • 25.05.2022, 18:32
Налоговики взялись за такси

Особенное внимание уделяют одной из служб.

Налоговики взялись проверять работу служб такси. К примеру, в Минском районе возникли вопросы к «Яндекс.Такси», сервису насчитали доплату по налогу на 528 тысяч рублей. В других регионах налоговики также активно проверяют, как работают службы такси, пишет zerkalo.io.

Налоговики Минского района проверили, как работает служба такси через приложения Uber и Yandex. Напомним, в июле 2017 года «Яндекс» и Uber объявили о решении объединить свои сервисы такси, в том числе в Беларуси.

Налоговую интересовало, правильно ли компания уплачивает налоги — на добавленную стоимость, на прибыль, а также сбор на доходы иностранных организаций, которые работают через постоянное представительство в нашей стране. В итоге налоговики нашли нестыковки по уплаченным налогам.

«Плательщику направлено уведомление с предложением представить налоговые декларации и доплатить налоги, на которое плательщик не отреагировал», — сообщает инспекция МНС по Минскому району. В итоге службе также выставили доплату в 528,1 тыс. рублей. «Материалы проверки направлены в УДФР КГК по Минской области и Минску для принятия мер реагирования в рамках компетенции», — уточняют в налоговой.

Витебские налоговики также сообщают, что проверяют работу компаний, которые оказывают услуги такси. В первую очередь их интересует, правильно ли служба уплачивают налоги с доходов от своих услуг. Особое внимание — сервису «Uber/Yandex».

«За 2 полугодие по результатам камерального контроля, проведенного инспекциями МНС Витебской области, плательщиками вышеназванной категории добровольно доплачено в бюджет 187 тыс. рублей», — уточняют в инспекции МНС по Витебской области. — Основным нарушением субъектов хозяйствования, оказывающих услуги такси, является сокрытие части доходов, полученных в наличной форме".

В Шклове налоговики также нашли нарушения в работе таксистов. Так, вопросы возникли к двум индивидуальным предпринимателям. Один из них брал на работу водителей и не оформлял документы о трудоустройстве. «Также в автомобилях такси отсутствовали таксометры и платежные терминалы», — сообщает инспекция МНС по Могилевской области. Такое же нарушение по таксометрам и платежным терминалам нашли и в второго ИП.

Предпринимателя, который нелегально брал на работу водителей, через суд получил штраф в 20 базовых величин (640 рублей), у него также конфисковали полученный с нарушениями доход. Что касается работы без кассового оборудования и платежных терминалов, то штрафы составили для ИП 25 и 5 базовых величин (800 и 160 рублей) соответственно.

В Могилеве маршрутные такси работали без выдачи кассовых чеков пассажирам, сообщает министерство по налогам и сборам. В апреле могилевские налоговики устроители внеплановую проверку одного из пассажирских перевозчиков.

«Водители трех маршрутных такси не использовали кассовые аппараты при расчетах пассажиров. Размер выручки, принятой в день проверки с нарушением требований законодательства, составил 224 рубля. Общее количество пассажиров, которым не выдались кассовые чеки — 172 человека», — уточняют налоговики.

Они уточняют, что поводом для внеплановой проверки стал «крайне низкий размер среднедневной выручки, принятой по кассовым аппаратам, и невысокий пассажиропоток — от 12 до 58 человек в среднем за день». Нарушителям грозит штраф до 30 базовых величин — 960 рублей. «C начала года проведено 6 проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в указанной сфере, в ходе которых установлено 21 нарушение порядка приема средств платежа», — сообщают в МНС и добавляют, что и дальше продолжат следить за работой компаний, которые оказывают услуги такси.

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