закрыть
25 мая 2022, среда, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Винничине 90-летний сын «врага народа» помогает ВСУ, чтобы не увидеть оккупантов в своем селе

5
  • 25.05.2022, 18:42
  • 5,988
На Винничине 90-летний сын «врага народа» помогает ВСУ, чтобы не увидеть оккупантов в своем селе

У него сейчас на передовой и двое внуков.

Возраст волонтерству не помеха: это доказывает 90-летний Сергей Вознюк из Винниччины, переживший два Голодомора, Вторую мировую и ссылку отца. Мужчина ловко и быстро плетет маскировочные сетки и сразу передает бойцам на передовую. Самостоятельно сплел более сотни единиц камуфляжной маскировки. И это не единственное, чем волонтер-долгожитель помогает нашим военным.

Как говорится в сюжете ТСН, мужчина помогает бойцам еще с 2014-го.

"Это 39 сетка от весны, как началась эпидемия. А так более ста сеток, если вместе брать, что я связал", - говорит Вознюк.

Каждая сетка длиной более 4 метров и два в ширину. Чтобы сплести одну, Вознюк работает почти круглосуточно пять дней.

"Днем режу, вечером темнеет, иду в дом, до 12 часов я режу, ну несколько часов отдыхаю, потому что поперек", - говорит волонтер.

Материалами обеспечивают другие волонтеры. Василий Визка привозит лоскутки камуфляжа, которые забирает со швейной фабрики.

"Он жить не дает, когда у него заканчиваются материалы, он может позвонить, когда захочет. Он очень сердится, когда я привез не вовремя и у него простой. Простоял час там или полтора и он дает мне взбучку", - рассказывает Кизка.

Волонтеры также отправляют готовую маскировку на передовую. Дед Сергей имеет благодарности от многих батальонов, которым он делал защиту. А еще за вкусности, потому что пенсионер передает на фронт всю свою консервацию: варенье, джемы и лесные грибы – заготавливает бойцам каждый сезон. Заботится о защитниках, ведь и у него сейчас на передовой двое внуков.

"Ему не надо никакого фотоотчета, видео. Он говорит, Бог все видит, мы работаем для Украины", - рассказывают о мужчине волонтер.

Себя же Вознюк считает настоящим бандеровцем. Сын "врага народа" знает цену свободе еще с детства. Его отца, обычного селянина, советская власть в 1939 году посадила на Колыму.

"Враг народа", КРД, 58 статья, контр революционная деятельность. Детям мазали хлеб маслом и повидлом, на перемене давали, а мне не давали, потому что я сын врага народа", - рассказывает Вознюк.

Его село находится на границе с Приднестровьем, и больше всего пожилой волонтер боится увидеть рашистов у себя дома. Поэтому говорит, будет помогать украинской армии сколько станет сил.

"Россия сама не знает, что ей надо. Чего он напал? Потому что мозгов у него нет. Они без Украины все равно, что плуг без лошади", - убежден дедушка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников