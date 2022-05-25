«Другу Лукашенко» грозит до 20 лет тюрьмы 7 25.05.2022, 18:55

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Его подозревают, в том числе, в госизмене.

Бывшему президенту Молдовы Игорю Додону, известному пророссийской позицией и поддержкой диктатора Путина, сейчас грозит до 20 лет заключения. Накануне Додон был задержан и отправлен в СИЗО.

Обвинение против Додона прокомментировал российским СМИ юрист, бывший депутат парламента Валерий Нагачевский, передает unian.net.

"Если учесть, что Додона подозревают в нарушении четырех статей уголовного кодекса Молдовы, то нужно определить, какая из них предусматривает самое строгое наказание - это измена родине. Если будет проведено расследование, ему предъявят обвинение по этой статье, дело передадут в суд и суд согласится с аргументами прокурора, то Додону грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - заявил он.

По информации молдавских СМИ, антикоррупционная прокуратура республики просит суд арестовать Додона и его зятя на 30 суток.

"Уведомленный суд установит дату и время рассмотрения дела", - уточнила для tv8.md пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Мариана Черпец.

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