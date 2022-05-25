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Минобороны Украины: В Беларуси готовят проверку боеготовности армии на десяти полигонах страны

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  • 25.05.2022, 19:02
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Минобороны Украины: В Беларуси готовят проверку боеготовности армии на десяти полигонах страны

В Брестской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской областях.

В конце мая в Беларуси планируют проверить боеготовности армии на десяти полигонах страны. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге 25 мая.

— Как стало известно нашей разведке, на конец мая текущего года на десяти полигонах в Брестской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской областях Беларуси запланированы практические действия очередного этапа проверки боеготовности вооруженных сил этой страны, — сказал Мотузяник.

По словам спикера, в рамках учений предусматривается снятие вооружения и военной техники с хранения, а также осуществление маршей.

Напомним, 4 мая в Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования — в Минобороны заявили, что проводимые мероприятия «не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности». Второй этап внезапной проверки сил реагирования стартовал 10 мая.

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