Андрей Шарендо смог вывезти из Беларуси своих сыновей 4 25.05.2022, 19:09

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Активист «Европейской Беларуси» не видел их полгода.

Активист «Европейской Беларуси» из Бреста Андрей Шарендо смог вывезти из Беларуси своих сыновей. Он не видел их полгода.

«Мы не виделись полгода, но сейчас дети присоединились ко мне, они закончили учебный год в Беларуси. Теперь мы вместе и, надеюсь, не будем надолго разлучаться. Мы были очень рады увидеть друг друга. В ближайшие пару месяцев мы отдохнем в стране, где есть пальмы, море и горы», – сказал «Белсату» Андрей Шарендо.

Мать детей и жена Андрея Полина Шарендо-Панасюк уже более 500 дней находится за решеткой, в заложниках режима Лукашенко.

Еще в прошлом году судья Евгений Бреган приговорил Полину к 2 годам заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 («Оскорбление президента»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти») и ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). В начале апреля политзаключенной Полине Шарендо-Панасюк добавили еще год колонии к основному сроку. Ее судили в закрытом режиме за якобы нарушение ч. 2 ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»).

С августа 2021 года Полина содержится в женской колонии Гомеля, где ее долго держали в карцере, лишили встреч и передач, которых нельзя лишить по закону, а также к ней не пускали адвоката.

Против Андрея Шарендо также завели несколько уголовных дел, но ему удалось убежать из Беларуси. Позже стало известно, что семью лишили арендуемого жилья. В конце марта 2022 года силовики пришли с обыском к матери активиста.

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