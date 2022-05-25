Снопков: Западные санкции ударили по всей экономике Беларуси 21 25.05.2022, 19:16

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По словам первого вице-премьера, санкции носят удушающий характер.

Санкции, введенные в отношении Беларуси, носят удушающий характер. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Снопков, выступая на совместном заседании «палаты представителей» и «совета республики», передает БелТА.

«Новые санкции, которые применены к нашей стране, носят беспрецедентный масштаб, по большому счету удушающий характер. Окончательный замысел Запада — нанести удар по уровню жизни наших людей, вызвать их недовольство, социальную напряженность через ослабление потенциала ключевых отраслей и сфер экономики», — сказал он.

Он отметил, что введены санкции против беларусских удобрений, нефтепродуктов, других видов продукции. Серьезный удар получила авиационная отрасль.

«20% белорусской экономики прямо пострадали от санкций, косвенно пострадала остальная часть экономики», — сказал он.

Первый вице-премьер рассказал о каналах влияния санкций. Речь идет о прямых запретах на экспорт, ограничениях на поставки технологий и оборудования, что в среднесрочной перспективе затормозит развитие. Еще один канал — отключение от SWIFT ряда крупных банков, запрет операций с Национальным банком, ограничение доступа на финансовые рынки.

«Через промышленность санкции влияют на сопутствующие секторы, особенно на оптовую торговлю и грузоперевозки. В строительстве санкции повлияли косвенно — через недостаток финансовых ресурсов за счет закрытия внешнего финансирования и сужение внутренних источников. Кроме оптовой торговли и транспорта в сфере услуг наиболее пострадали банковский сектор и все сферы, связанные с туризмом», — сказал он.

Страна рискует недополучить 14 млрд долларов экспортной выручки из-за санкций и войны в Украине. Экспорт может снизиться на 30%.

«Только из-за прямого санкционного воздействия за четыре месяца мы недополучили 2,3% ВВП. Негативное влияние недружественных действий нарастает… С июня премиальный европейский рынок будет закрыт для древесины, черных металлов и изделий из них, цемента, шин, а это порядка 1,8 млрд долларов экспортной выручки. В целом санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются в 14 млрд долларов потери экспортной выручки до конца года и около 30% снижения экспорта», — добавил вице-премьер.

Отметим, что Николай Снопков оперирует данными первого квартала, в то время как ряд санкций были введены только во второй половине месяца, а действовать начнут лишь в июне.

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