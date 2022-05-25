Оперативная информация Генштаба ВСУ по состнию на вечер 25 мая 25.05.2022, 19:32

3,938

На полигонах пяти областей Беларуси планируют провести практические действия подразделений ВС РБ.

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на вечер 25.05.2022.

"Продолжаются 91 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Основные усилия противник сосредотачивается на поражении группировки Объединенных сил и попытках установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Здесь враг пытается преодолеть сопротивление подразделений, входящих в состав группировки Объединенных сил с целью создания благоприятных условий для ведения наступления. Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении. Кроме того, российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях, сравнивая с прошлыми сутками, обстановка без изменений. В конце мая этого года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях планируется проведение практических действий подразделений Вооруженных сил республики Беларусь. По имеющейся информации, планом указанных мер предусматривается снятие с хранения вооружения и военной техники и совершение маршей.

На Северском направлении противник продолжает прикрытие участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления враг обстреливает объекты гражданской и военной инфраструктуры в приграничных районах.

На Слобожанском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Подразделения агрессора обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах таких населенных пунктов: Краснополье Сумской области, а также Терновая, Русские Тишки, Долгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.

Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска. Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Долгенького (Харьковская область) и Богородичного (Донецкая область), успеха не имел, с потерями отошел.

На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецка и Новозвановки в Луганской области. Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи.

На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески. Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.

На Южнобужском направлении вражеские подразделения пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на административные границы Херсонской области. Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского.

Противник продолжает нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в лечебных учереждениях приграничных с Украиной населенных пунктов.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».