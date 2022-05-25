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Задержана администратор «Альфа-Хаба»

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  • 25.05.2022, 19:49
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Задержана администратор «Альфа-Хаба»
Алеся Курейчик

В отношении Алеси Курейчик возбуждено уголовное дело.

В Минске задержана 25-летняя Алеся Курейчик, администратор пространства «Альфа-Бизнес Хаб» для клиентов «Альфа-банка», передает zerkalo.io.

Как утверждают силовики, девушка участвовала в протестах и якобы перекрывала дороги: кто-то нашел и передал силовикам ее фотографии с бело-красно-белым флагом на проезжей части во время протестного марша. В отношении девушки возбуждено уголовное дело — очевидно, по статье 342 УК об участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Силовики опубликовали и «покаянное видео» с Алесей. Она говорит, что в августе 2020 года участвовала в протестах и перекрывала дороги. На видео девушка выглядит крайне подавленной.

Об Алесе Курейчик известно, что она окончила БГУКИ в 2019-м с дипломом специалиста по музееведению, работала младшим научным сотрудником музея истории Великой отечественной войны. В своем Instagram девушка писала, что осенью 2021 года потеряла работу (где она на тот момент работала, неизвестно). После этого она занялась ремесленничеством и открыла бренд «Брякушки», в рамках которого шила сумки, ленты и изделия на заказ.

После вторжения России в Украину Алеся, судя по публикациям на ее личной странице, очень переживала, она высказывалась против войны. В тот же период она перешла в соцсетях на белорусский язык.

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