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В МИД России предложили переселять белорусов на Дальний Восток

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  • 25.05.2022, 19:56
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В МИД России предложили переселять белорусов на Дальний Восток

Представитель МИД РФ озвучил дальнейшие планы Кремля по Беларуси?

Об этом рассказал первый секретарь представительства МИД России в Приморском крае Игорь Лапицкий в ходе круглого стола «Беларусь и Российский Дальний Восток: дружественный диалог» (18+), который проходит в эти минуты во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

«Мы всегда рады видеть представителей республики Беларусь в нашем регионе. Как известно, Приморье постоянно находится в центре демографической политики нашего государства. В связи с оттоком жителей в западные регионы России и временной трудовой миграцией из республик Средней Азии здесь происходят определённые демографические процессы, которые требуют грамотной миграционной политики.

В этом плане связи с республикой Беларусь дают положительные импульсы в этом направлении», — заявил представитель МИД России в Приморье.

Он также отметил, что для переселенцев и приезжих из Республики Беларусь требуется минимальное время и затраты для адаптации в регионе.

«Было бы желательно, чтобы регион получил таких специалистов, которые хотели бы открыть здесь своё дело, обрести здесь вторую Родину», — сказал он.

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