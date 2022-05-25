Ринат Ахметов подаст иск против России за захват заводов в Мариуполе 2 25.05.2022, 20:08

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Сумма иска составит около $20 млрд.

Украинский миллиардер Ринат Ахметов собирается подать иск против России как минимум на $17-20 млрд из-за разрушения промышленных объектов на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и «Азовстали». Об этом он сообщил в интервью НВ.

«По восстановительной стоимости потери ММК имени Ильича и «Азовстали» из-за российской агрессии составляют от $17 млрд до $20 млрд. Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении в Россию», — сказал он.

Потери бизнес-империи Ахметова не ограничиваются этими двумя заводами. После начала войны в Украине Авдеевский коксохимический завод, Луганская ТЭС и десятки других объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики были частично или полностью уничтожены, либо были вынуждены прекратить работу.

«Капитализация этих объектов до начала войны составляла десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и потерянного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам», — сказал Ахметов.

По его словам, приоритетами компании SCM, которая является самой большой инвестиционной группой Украины и управляет активами Ахметова, является восстановление промышленного потенциала и обеспечение энергетической независимости.

Предприятия группы «Метинвест» Рината Ахметова будут увеличивать производство металлургической продукции, чтобы компенсировать потерю «Азовстали» и ММК, а энергетический холдинг ДТЭК – развивать зеленую энергетику и наращивать добычу газа и угля.

По словам Ахметова, его структуры выделили на гуманитарную помощь Украине 100 млн евро. 70% этих средств уже израсходовано. Миллиардер отметил, что его металлургические комбинаты помогают украинской армии, производя противотанковые ежи и сталь для бронежилетов.

Ринат Ахметов давно безрезультатно судится с Россией из-за отобранных активов. В Крыму у украинского олигарха были национализированы две резиденции на ЮБК, позже их у крымских властей выкупил по стартовой цене в 2 млрд рублей «Газпром», писала «Новая газета». В холдинге Ахметова System Capital Management заявляют, что национализация имущества была проведена незаконно. По данным SCM, никакой компенсации за захват выплачено не было.

«SCM не ведет и не планирует вести никаких переговоров с местными властями. Все имущественные действия с активами SCM в Крыму мы считаем незаконными и несоответствующими международному праву», - подчеркнули в холдинге.

В декабре 2019 года сайт «Настоящее время» сообщил со ссылкой на пресс-службу SCM, что в связи с отчуждением резиденции «Новый Кучук-Кой» в Крыму компания Ахметова инициировала инвестиционный арбитраж против Российской Федерации.

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