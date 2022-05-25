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Как великий князь ВКЛ Ольгерд на Москву ходил

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  • 25.05.2022, 20:35
Как великий князь ВКЛ Ольгерд на Москву ходил

Князь Ольгерд был выдающимся политическим деятелем и талантливым полководцем.

Великий князь ВКЛ Ольгерд правил государством 32 года, пишет planetabelarus.by. Великий князь литовский Ольгерд – сын Гедимина и княжны Евны из Полоцка, брат Кейстута, в период своего правления с 1345 по 1377 годы значительно, практически вдвое, расширивший границы государства. В 1318 году Ольгерд женится на княжне из Витебска Марии – дочери витебского князя Ярослава Васильевича, потомка полоцкой княжеской ветви Рюриковичей. Мария стала матерью пятерых сыновей и двух дочерей Ольгерда. Известно, что все дети Марии и Ольгерда росли на православных русских землях и сами были крещены по православному обряду.

Около 1355 года Ольгерд «повоевал» Брянск, после чего ему подчинились и многие другие из уделов, на которые распадалось чернигово-северское княжение. Все чернигово-северские земли Ольгерд разделил на три удела: своему сыну Дмитрию он дал Чернигов и Трубчевск, Дмитрию-Корибуту младшему – Брянск и Новгород-Северск, племяннику Патрикею Наримунтовичу – Стародуб Северский.

В 1362 году Ольгерд разбил на берегах реки Синие Воды (левого притока Южного Буга) трех татарских князей Крымской, Перекопской и Ямбалуцкой орд, пытавшихся вновь подчинить себе Подольскую землю, отвоеванную у них отцом Ольгерда, Гедимином.

В руках Ольгерда оказался полный контроль над обширным пространством земли – вся левая половина бассейна Днестра, от устья реки Серет до Чёрного моря, весь бассейн Южного Буга, днепровские лиманы и пространство вверх по Днепру до впадения реки Роси.

В 1368 году великий литовский князь Ольгерд предпринял большой поход на Москву. Уничтожив отряд стародубского князя Семена Дмитриевича Крапивы, в Оболенске разгромил князя Константина Юркевича. Разбив на реке Тросне московский сторожевой полк, спешно собранный из московских, дмитровских и коломенских ратников, 21 ноября 1368 года напал на Москву.

Однако Кремль устоял, и спустя три дня враг отступил, оставив за собой разграбленные и сожженные волости, села и подмосковные монастыри.

Войска Ольгерда не только разорили окрестности города, но и увели в Литву огромное количество населения и скот.

В 1370 году участвовал в битве при замке Рудава, где разбил войска Тевтонского ордена. В декабре 1370 года вновь подступил к Москве, но десятидневная осада города закончилась отступлением. Князь предложил перемирие на полгода и вернулся в Литву.

Присоединение огромных территорий бывшей Руси повлияло и на название государства. Теперь оно называлось Великим княжеством Литовским и Русским.

Летописцы писали о князе как о выдающемся политическом деятеле, талантливом полководце, который был «разумен и любомудр, и крепок, мужествен бяше смысл мног стяжа… тем и умножися княжениа его, якоже ни един от братии его створа, ни отец его Гедимин, ни дед его».

В старости Ольгерд отходит от активной деятельности. Но покоя нет из-за постоянных нападений Ордена крестоносцев. Тем не менее, Орден не мог покорить Великое княжество Литовское, которое находило новые силы в белорусских и украинских землях. А это давало возможность наносить ответные удары. И Ольгерд вновь взял оружие в руки. В 1376 году он вместе с Кейстутом возглавил поход на Пруссию. Давно страна не знала такого нашествия. В ответ крестоносцы предприняли поход на Упиту, который состоялся 24 мая 1377 года. Говоря о нем, хронист Вартберг сообщает и о смерти великого князя: «В том же году, в то же время умер Ольгерд».

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