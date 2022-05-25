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В Будславе возобновляются массовые пешие пилигримки

  • 25.05.2022, 20:44
В Будславе возобновляются массовые пешие пилигримки

Первая выйдет из Барановичей.

В католический Национальный санктуарий в Будславе возобновляются организованные пешие паломничества, которые не проходили последние два года. Официальной причиной была пандемия коронавируса. В 2020-м и 2021-м годах паломники приходили в Будслав только в индивидуальном порядке. Первая пилигримка выйдет 23 июня из Барановичей – регистрация уже открыта.

Как стало известно 23 мая, организаторы получили официальное разрешение для проведения пешего паломничества Барановичи – Будслав. Эта пилигримка станет уже 27-й по счету. Как и прежде, за 9 дней участникам предстоит пройти почти 300 километров, сообщил в своем Instagram директор паломничества ксендз Павел Рудьман.

Фест в честь Матери Божьей Будславской пройдет 1-2 июня, а пока в пострадавшем от пожара костеле проходят восстановительные работы. Обычно в Национальный санктуарий приходили пешком тысячи паломников из разных уголков Беларуси.

Об организации других паломничеств официально пока не сообщается.

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