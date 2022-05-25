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Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ

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  • 25.05.2022, 20:53
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Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ

Этим вопросом уже занимается премьер-министр Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею о визовом режиме с Россией. Соответствующую петицию глава государства рассмотрел и направил в Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и насущным. Поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", - написал Зеленский.

Он сообщил, что этим вопросом уже занимается премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль.

"Премьер-министру Украины Д. Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос", - резюмировал президент.

Напомним, ранее правительство приняло решение о временном закрытие пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью.

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