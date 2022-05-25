закрыть
25 мая 2022, среда, 21:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусам вручили медали «Праведников народов мира»

  • 25.05.2022, 21:11
Белорусам вручили медали «Праведников народов мира»

Торжественная церемония состоялась в мемориальном комплексе «Яд Вашем».

Сегодня в мемориальном комплексе «Яд Вашем» состоялась торжественная церемония вручения беларусским гражданам медали и почетной грамоты «Праведников народов мира». В 2019 году звание было посмертно присвоено Кондратию и Анне Лакотко, которые годы нацистской оккупации укрывали у себя шестерых евреев – Кальмана и Шимона Коцер, Ицхака и Гитл Арон, Шмуэля и Рейзл Энгель.

Сегодня награды были вручены их сыну Пантелею Лакотко, приехавшему для этого в Израиль. По традиции, он также был удостоен чести зажечь Вечный огонь в Зале памяти «Яд Вашем».

Имена Кондратия и Анны Лакотко заняли место среди почти семи сотен праведников из Беларуси. Они высечены на каменной плите и увековечены в Саду праведников народов мира, расположенном на территории мемориального комплекса «Яд Вашем».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников