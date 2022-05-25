Белорусам вручили медали «Праведников народов мира» 25.05.2022, 21:11

Торжественная церемония состоялась в мемориальном комплексе «Яд Вашем».

Сегодня в мемориальном комплексе «Яд Вашем» состоялась торжественная церемония вручения беларусским гражданам медали и почетной грамоты «Праведников народов мира». В 2019 году звание было посмертно присвоено Кондратию и Анне Лакотко, которые годы нацистской оккупации укрывали у себя шестерых евреев – Кальмана и Шимона Коцер, Ицхака и Гитл Арон, Шмуэля и Рейзл Энгель.

Сегодня награды были вручены их сыну Пантелею Лакотко, приехавшему для этого в Израиль. По традиции, он также был удостоен чести зажечь Вечный огонь в Зале памяти «Яд Вашем».

Имена Кондратия и Анны Лакотко заняли место среди почти семи сотен праведников из Беларуси. Они высечены на каменной плите и увековечены в Саду праведников народов мира, расположенном на территории мемориального комплекса «Яд Вашем».

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