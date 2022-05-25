Мозырский НПЗ простаивает без заказов
- 25.05.2022, 21:28
Режим потерял рынки сбыта своих нефтепродуктов.
Мозырский НПЗ простаивает без заказов.
Загрузка производственных мощностей предприятия составляет:
ЛК-1 С100 – 72%;
С200 – 0%;
С300–0%;
С400 – 52,4%;
ЛК -2 С100-0%;
С200 – 58,6%;
С300/1 – 70,7%;
С300/2 – 93,94%;
УИ – 52,3%; УПБ – 27,3%; УВПМ –54,8%; УПВ – 24%; УЛГК – 0%; КУА – 0,83%; КУКК –18,8%.
Большинство установок не загружены на половину или вовсе простаивают. Также у завода без дела стоит полсотни российских битумовозок. Дорогой итальянский нижний коллектор, полученный контрабандным путем установить не удается из-за отказа итальянских инженеров работать с Беларусью, сообщает украинский военно-политический аналитик Александр Коваленко.