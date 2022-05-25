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Мозырский НПЗ простаивает без заказов

  • 25.05.2022, 21:28
Мозырский НПЗ простаивает без заказов

Режим потерял рынки сбыта своих нефтепродуктов.

Мозырский НПЗ простаивает без заказов.

Загрузка производственных мощностей предприятия составляет:

ЛК-1 С100 – 72%;

С200 – 0%;

С300–0%;

С400 – 52,4%;

ЛК -2 С100-0%;

С200 – 58,6%;

С300/1 – 70,7%;

С300/2 – 93,94%;

УИ – 52,3%; УПБ – 27,3%; УВПМ –54,8%; УПВ – 24%; УЛГК – 0%; КУА – 0,83%; КУКК –18,8%.

Большинство установок не загружены на половину или вовсе простаивают. Также у завода без дела стоит полсотни российских битумовозок. Дорогой итальянский нижний коллектор, полученный контрабандным путем установить не удается из-за отказа итальянских инженеров работать с Беларусью, сообщает украинский военно-политический аналитик Александр Коваленко.

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