В Литве заморозили активы официального представителя Белорусского металлургического завода
- 25.05.2022, 22:09
- 2,910
Заморожены также акции 13 компаний.
В Литве из-за санкций Евросоюза в отношении России и Беларуси заморожены средства и акции 13 компаний, сообщает портал LRT со ссылкой на Службу расследований финансовых преступлений.
Под ограничения, в частности, попали Vydmantai wind park (группа Inter RAO Lietuva), IDS Borjomi Europe, официальный представитель Белорусского металлургического завода BMZ-Baltija и Amkodor Baltic.
Средства компании Vydmantai wind park, контролируемой российским энергетическим гигантом «Интер РАО», заморожены из-за связей с властями РФ.
Акции компании по торговле минеральной водой IDS Borjomi Europe заморожены из-за связей с подпавшими под санкции российскими бизнесменами Алексеем Кузьмичевым, Германом Ханом, Михаилом Фридманом и Петром Авеном, а средства поставщика металлопродукции BMZ-Baltija — из-за связей с Александром Лукашенко.
Фонды и акции EM System и EM Idustry и Amkodor Baltic были заморожены из-за связей с Александром Шакутиным.
По последним данным, в Литве из-за международных санкций, связанных с Россией и Беларусью, заморожены активы на общую сумму около 62,8 млн евро.