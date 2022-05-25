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В Литве заморозили активы официального представителя Белорусского металлургического завода

  • 25.05.2022, 22:09
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В Литве заморозили активы официального представителя Белорусского металлургического завода

Заморожены также акции 13 компаний.

В Литве из-за санкций Евросоюза в отношении России и Беларуси заморожены средства и акции 13 компаний, сообщает портал LRT со ссылкой на Службу расследований финансовых преступлений.

Под ограничения, в частности, попали Vydmantai wind park (группа Inter RAO Lietuva), IDS Borjomi Europe, официальный представитель Белорусского металлургического завода BMZ-Baltija и Amkodor Baltic.

Средства компании Vydmantai wind park, контролируемой российским энергетическим гигантом «Интер РАО», заморожены из-за связей с властями РФ.

Акции компании по торговле минеральной водой IDS Borjomi Europe заморожены из-за связей с подпавшими под санкции российскими бизнесменами Алексеем Кузьмичевым, Германом Ханом, Михаилом Фридманом и Петром Авеном, а средства поставщика металлопродукции BMZ-Baltija — из-за связей с Александром Лукашенко.

Фонды и акции EM System и EM Idustry и Amkodor Baltic были заморожены из-за связей с Александром Шакутиным.

По последним данным, в Литве из-за международных санкций, связанных с Россией и Беларусью, заморожены активы на общую сумму около 62,8 млн евро.

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