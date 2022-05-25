Министр обороны Латвии: Если Украина проиграет эту войну, следующая будет у нас 5 25.05.2022, 22:17

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Артис Пабрикс

Артис Пабрикс поблагодарил страны, которые значительно поддерживают Украину.

«Украина сейчас воюет на нашей войне – и если она проиграет, следующая будет у нас, за это заплатим сами», – заявил в среду министр обороны Артис Пабрикс. Он добавил, что союзники этого еще не поняли.

Министр поблагодарил страны, которые значительно поддерживают Украину — США, Великобританию, Польшу, Балтийские страны, Чехию и страны Скандинавии. При этом политик отметил, что некоторые страны недостаточно хорошо выполняют свою работу, и можно постараться получше.

Пабрикс добавил, что время летит быстро, и Латвии, несмотря на щедрую поддержку со стороны стран Запада, нужно еще больше поддержки – особенно со стороны США.

Пабрикс призвал представителей конгресса США расширить военную поддержку Латвии, усилив присутствие вооруженных сил в регионе.

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