В центре Минска Lexus сбил на пешеходном переходе 12-летнего школьника

В центре Минска Lexus сбил на пешеходном переходе 12-летнего школьника4
- 25.05.2022, 22:26
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Пострадавший — в больнице.
В Минске 73-летний водитель Lexus на проспекте Независимости сбил 12-летнего пешехода, пишет МВД.
ДТП произошло 25 мая около 19.30. Легковушка ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Толбухина в направлении улицы Калинина. Пешеходный переход водитель проезжал на «красный» и сбил школьника, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.
Медики увезли пострадавшего в больницу.