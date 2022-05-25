В центре Минска Lexus сбил на пешеходном переходе 12-летнего школьника 4 25.05.2022, 22:26

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Пострадавший — в больнице.

В Минске 73-летний водитель Lexus на проспекте Независимости сбил 12-летнего пешехода, пишет МВД.

ДТП произошло 25 мая около 19.30. Легковушка ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Толбухина в направлении улицы Калинина. Пешеходный переход водитель проезжал на «красный» и сбил школьника, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Медики увезли пострадавшего в больницу.

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