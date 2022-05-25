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ВСУ сорвали наступление врага у Попасной

  • 25.05.2022, 23:12
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ВСУ сорвали наступление врага у Попасной

Как это было.

Вооруженным силам Украины удалось сорвать наступление противника в районе Попасной при помощи артналета и последующего контрудара.

Об этом "Апострофу" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Он отметил, что приостановка наступления попаснянской группировки в районе Владимировки в сторону Соледара и Яковлевки, а также в направлении на север через Камышеваху, была вызвана не только значительными потерями в ее передовых подразделениях, понесенных в предыдущих 3-дневных боях по прорыву к Бахмуту и Камышевахе, но и целым рядом факторов.

“Например, огневым налетом по мощной колонне снабжения противника, который был нанесен украинской артиллерией в первый же день прорыва, как только колонна выехала из Первомайска. Кроме того, уже через сутки после прорыва ВСУ нанесли в районе Камышевахи короткий контрудар, который фактически и остановил распространение прорыва противника на север, стабилизировав ситуацию на этом участке”, – объясняет Машовец.

По его данным, сегодня командование войск противника активно пополняло и перегруппировало свои передовые подразделения в районе Попасной, пытаясь изменять направления и участки ввода их в бой в ближайшее время. Так, например, достаточно очевидными стали планы командования попаснянской группировки войск противника прорваться между Камышевахой и Золотым на север, с целью выйти во фланг нашим обороняющим подразделениям Горского, а также окончательно занять Тошковку.

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