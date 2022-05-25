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67-летний отец певицы Тины Кароль отправился защищать Украину

  • 25.05.2022, 23:30
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67-летний отец певицы Тины Кароль отправился защищать Украину

Пенсионер твердо решил отдать долг родине.

Во французском издании TV Magazine вышло интервью с украинской певицей Тиной Кароль, которая сейчас гастролирует по миру с целью повысить осведомленность цивилизованного общества о войне в Украине, а также для сбора средств для пострадавших.

Так артистка, которая на момент нападения РФ не находилась в Украине, рассказала, что в ее семье появился настоящий герой - 67-летний отец Кароль, Григорий Либерман, не смог сидеть сложа руки, пока оккупанты бомбят его родную страну.

Мужчина в первые дни войны присоединился к Территориальной обороне. Певица отмечает, что такое решение далось ее папе легко, а вот семья долго не могла смириться.

"Он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет остаться и защищать Украину", - с гордостью сообщает Тина Кароль.

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