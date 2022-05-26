В Беларуси ввели новые правила любительской рыбалки 22 26.05.2022, 12:30

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Изменения начнут действовать с лета.

Нынешним летом вступят в силу новые правила любительской рыбалки пишет агентство «Минск-Новости».

На Брестчине и Гомельщине уже сейчас полным ходом идет рыбалка. С 19 мая в южных регионах страны сняты ограничения на любительскую ловлю рыбы, связанные с ее нерестом. Ловить можно сразу на 5 крючков (для членов Белорусского общества охотников и рыболовов — на 10), использовать лодки, заниматься троллингом, подводной охотой, разрешена и ночная рыбалка с берега. Напомним, сроки нерестовых ограничений в Беларуси дифференцированы по областям. На Минщину, Могилевщину и Гродненщину большой рыбацкий праздник придет 31 мая, в самой северной — Витебской — области ограничения снимут только 9 июня.

Вдоль берега

Нынешним летом произойдет еще одно событие, которого ждали. С 29 июля вступят в силу новые правила любительского рыболовства.

Одним из важных нововведений станет запрет аренды водоемов в населенных пунктах. Любая палка имеет два конца: арендаторы, конечно, не обрадуются, зато простые рыбаки испытают удовольствие от торжества справедливости. В самом деле, стоит на берегу деревня, у крайних хат плещется озеро. Испокон веков на нем ловили бесплатно, и тут приходит предприниматель с заявлением, что запустил в воду два ведра мелкого карпа, поэтому вместе с удочкой готовьте и деньги. По новым же правилам, если берег озера даже частично входит в границы деревни, аренду рыболовных угодий запретят.

Почти кино

Еще одна новация из разряда сенсационных: гражданам разрешат использовать сетные экраны (в народе — «телевизоры») размером 1 на 1,5 м и шагом ячейки не более 30 мм в количестве не более двух штук. Само включение «телевизоров» в разряд разрешенных снастей уже вызвало сенсацию, мол, узакониваем браконьерство. Поэтому не исключено, что к моменту вступления в силу новых правил ситуацию подкорректируют, хотя ограничения по местам их использования известны уже сейчас. Сетные экраны нельзя располагать ближе 50 м от устьев рек, водотоков, шлюзов и насосов.

В новых правилах исключен пункт о запрете оставления самоловных снастей без визуального контроля. Кроме того, их можно не подписывать, то есть не указывать данные владельца.

Рыбалка без несуразностей

Впрочем, говорить, что наступает эпоха рыбацкой вседозволенности, не приходится. Новые правила направлены исключительно на упрощение отношений в этой сфере. Например, сейчас, когда в большинстве регионов ограничения на любительскую ловлю еще не сняты, с воблера при ловле хищника приходится снимать второй тройник. Глупо, конечно, но это так. Новые правила очевидную несуразность учли, и уже следующей весной забрасывать искусственную приманку можно будет в ее конструктивном исполнении.

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