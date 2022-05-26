Сезон дефолтов: когда Россия не сможет платить по долгам 3 26.05.2022, 8:22

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США перекрыли стране-агрессору такую возможность.

США аннулировали лицензию, которая позволяла России рассчитываться с американскими кредиторами по своим гособлигациям. Неспособность выполнять долговые обязательства называется дефолтом. "Апостроф" разбирался, продолжит ли РФ обслуживать свой внешний долг, и когда дефолт для нее станет реальностью.

Министерство финансов США решило не продлевать лицензию России, которая позволяла ей осуществлять выплаты по своему внешнему долгу в долларах. Срок действия лицензии истекает 25 мая.

Это значит, что РФ больше не сможет выполнять свои долговые обязательства в валюте перед американскими кредиторами. А неспособность обслуживать долги называется дефолтом.

США, как и многие другие страны Запада, ввели беспрецедентные санкции против России за то, что она развязала войну против Украины. Американские санкции, в частности, ограничивают возможности российского центробанка использовать свои валютные активы из-за чего страна-агрессор испытывает сложности с расчетами в долларах, в том числе, по внешним долгам.

В связи с этим Минфин РФ заявил, что будет платить иностранным кредиторам в рублях и в апреле даже предпринял такую попытку. Кредиторы прогнозируемо отказались принимать "деревянные", дав России месяц (так называемый grace period) на то, чтобы решить проблему с выплатами. В начале мая РФ все же смогла найти необходимую сумму в 650 миллионов долларов, которую заплатила по двум выпускам облигаций и таким образом избежала дефолта.

Осуществить выплаты в валюте Россия смогла по одной простой причине – несмотря на санкции, США позволили ей это сделать, благодаря действовавшей на то время лицензии Минфина. И вот теперь эта лицензия аннулирована.

Глава российского Минфина Антон Силуанов незадолго до истечения срока действия лицензии заявил, что РФ снова будет вынуждена предлагать кредиторам рубли в счет оплаты долга. Можно не сомневаться, что и на этот раз кредиторы отклонят такое предложение.

Не все сразу

Но означает ли это, что Россия автоматически окажется в состоянии дефолта? Увы, нет. По крайней мере, не сразу.

"Некоторые лазейки еще остаются. Поэтому вопрос пока остается открытым, - сказал в комментарии "Апострофу" директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. - Однако решение США фактически полностью закрывает ту возможность, которая позволяла Центробанку России рассчитываться по долгам с помощью своих замороженных средств. Соответственно, вероятность дефолта теперь становится максимальной".

Очень высокую степень вероятности дефолта РФ прогнозирует и инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса. "До этого (аннулирования лицензии Минфином США - "Апостроф") многое зависело от России, и она решила не попадать в дефолт, а сейчас это уже от них не зависит", - сказал он в разговоре с изданием.

Очередные выплаты по госдолгу Россия должна была осуществить 27 мая, то есть уже после прекращения действия лицензии. Однако, как сообщает Reuters, РФ провела соответствующие платежи на 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро (28 миллиона долларов), то есть вместе на сумму около 100 миллионов долларов, не дожидаясь этой даты. Таким образом, если кредиторы приняли эти деньги к оплате, а оснований не сделать этого у них нет, Россия снова смогла избежать дефолта или, точнее, отсрочить его.

Однако уже в июне страна-агрессор должна осуществить три выплаты примерно на 400 миллионов долларов, и с ними уже могут возникнуть проблемы.

"Ближайшие две выплаты правительства РФ, которые не осуществлены до истечения лицензии в США, должна состояться 23 июня 2022 года. По обеим предусмотрен grace period 30 дней, однако есть еще выплата на 159 миллионов долларов 24 июня, grace period по которой только 15 дней", - сказал "Апострофу" экономист, член Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран.

Таким образом, по его словам, если Россия не осуществит выплаты 23 июня, это будет означать, что она войдет в состояние технического дефолта. "А уже 11 июля (первый рабочий день после 15 дней grace period для выплат, назначенных на 24 июня, - "Апостроф") дефолт перестанет быть техническим", - добавил эксперт.

Дефолт как символ

Но что для России будет означать дефолт?

По словам Сергея Фурсы, на самом деле, принципиально мало что изменится, так как все признаки дефолта в российской экономике уже присутствуют.

С этим согласен и Илья Несходовский: "Невозможность брать в долг, обесценивание ценных бумаг и некоторые другие моменты – все это уже произошло".

Как отметил Виталий Шапран, цель санкций США – не поставить РФ в условия дефолта, а добиться прекращения военных действий и, как минимум, возвращения конфронтации в дипломатическую сферу.

"Поэтому далее ситуация будет зависеть исключительно от действий страны-агрессора. До 11 июля у правительства РФ будет время подумать над своим поведением на территории другой суверенной страны,- сказал он. - Но после того, как технический дефолт станет обычным, кредиторы смогут подавать в суды и арестовывать активы российского правительства по всему миру, не обязательно только в "недружественных" странах, что, конечно же, доставит массу беспокойства Россиянам и их госструктурам и госкомпаниям".

Однако дефолт имеет и определенный символический смысл.

"Возможно, ставка делается на психологический эффект, потому что у многих Россиян есть "фантомные боли", связанные с дефолтом 1998 года, - говорит Сергей Фурса. - Плюс это связано с тем, что условно в это же время (середина лета – "Апостроф") начнется структурная трансформация, когда в российской экономике будут исчерпываться запасы. Поэтому возможно американцы ставят на то, что эти два эффекта объединятся".

Дефолт по осени считают

Действительно, по всем прогнозам, Россия начнет ощущать всю тяжесть санкций, начиная с июля, особенно, ближе к осени.

Несмотря на то, что нефтяное эмбарго ЕС еще не введено, страна-агрессор часто не может продать свою нефть из-за отсутствия покупателей. Сейчас в море простаивают танкеры с 62 миллионами тонн российской нефти, и когда ее удастся реализовать, непонятно.

Некоторые страны, в частности, Китай и Индия, продолжают покупать "кровавую" нефть, но добиваются от России колоссальных скидок, которые иногда превышают 30%. А это – огромные недопоступления в бюджет.

Проблемы с бюджетом возникают и из-за значительного укрепления российского рубля. Сейчас за доллар дают уже меньше 60 рублей, хотя после введения санкций он достигал отметок 150 рублей и даже выше. Растущий рубль преподносится пропагандистами как доказательство неуязвимости российской экономики к западным санкциям, но это – чистая манипуляция. Крепкий рубль - как раз следствие этих санкций. Дело в том, что из-за них импорт в РФ резко сократился, при том, что экспорт, в том числе нефти и газа, продолжается. Экспорт обеспечивает приток валюты, которую тратить не на что. Как результат - рубль растет. Хотя это не помогает сдержать цены - даже по прогнозам Центробанка РФ, инфляция в 2022 году составит примерно 20%.

Бюджет России на текущий год сверстан, исходя из среднегодового курса 72,1 рубля/доллар. Это значит, что его доходная часть недополучит значительные средства от валютной выручки, прежде всего, от продажи нефти и газа. В Минфине РФ бюджетный дефицит в этом году оценивают более чем в 2 миллиарда долларов.

Чем меньше денег в бюджете страны-агрессора, тем меньше средств она сможет направлять на войну с Украиной. Дефицит бюджета нужно покрывать за счет заимствований, но на Западе брать деньги Россия уже не может, а приближающийся дефолт очень усложнит такую возможность в принципе.

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