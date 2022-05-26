Белорус поехал на Бали, чтобы отдохнуть, а сейчас продает там элитные виллы 11 26.05.2022, 8:33

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Необычная история простого парня из Бобруйска.

Простой белорусский парень Алексей Автухов вряд ли мог подумать, что вместо того, чтобы сводить дебет с кредитом на какой-то захудалой фирме, он будет строить стильные особняки на сказочном Бали. Своей историей успеха молодой человек поделился с Onlíner.

Алексей из Бобруйска. Прожил там 17 лет, а потом махнул в Минск учиться на экономиста. После выпуска из колледжа попал по распределению на Бобруйский мясокомбинат. Там ему довелось стать финансистом и бухгалтером в одном лице.

— Было сложно. Иногда поход с девушкой в кино стоил мне пятой части зарплаты. Чувствовал себя ужасно и хотел поскорее от этого убежать, — вспоминает парень. — Я начал мониторить соцсети, подписываться на разных бизнесменов. И так нашел вакансию в одном стартапе — мы делали динамические обложки для сообществ в соцсети «ВКонтакте». Там я заработал первую $1000. Сделал выписку со счета, пришел с ней к директору предприятия и попросил отпустить меня с распределения на 3 месяца раньше. Мне оформили долгосрочный отпуск, и я отправился на поиски новых возможностей.

Так белорус попал в московскую компанию, которая занималась созданием франшиз. Говоря по-простому, делала из маленького бизнеса крупную сеть. Устроился менеджером по продажам и дорос до руководителя отдела. После этого сменил удаленку на офис и перебрался в город, который never sleeps. После этого и сам стал спать намного меньше.

— В какой-то момент я ощутил выгорание. Обычные процессы стали приносить много стресса: даже планерку с коллегами было тяжело провести. Особенно остро я это почувствовал, когда уехал с друзьями на Бали. На острове я понял, что мне нужен перерыв. Уволился и два месяца ничего не делал. Думал, в какой сфере развиваться дальше.

Идеи были разные, но все казались какими-то космическими — обстановка вокруг словно располагала к тому, чтобы мечтать масштабно. Алексей выбирал, что хочет продавать: самолеты, драгоценные камни или виллы. Остановился на третьем варианте: рынок недвижимости на Бали стремительно развивался.

— Я не верю в гороскопы и прочую эзотерику, но здесь как только у тебя возникает какой-то вопрос, сразу находится человек, который может его решить. Я попал на конференцию по недвижимости, где выступала владелица отеля Sensation. Очень красивый объект, там еще Моргенштерн клип снимал. Написал ей в Instagram, разговорились. Оказалось, она продает свою виллу за $2 000 000, предложила заняться этим мне.

Уже через пару месяцев белоруса начали узнавать на Бали как «Леху, который продает». Молодой человек обрастал полезными связями и так повстречался со своим нынешним партнером, владеющим агентством недвижимости Alex Villas.

— Сначала я просто делал для него сайты, но постепенно мы сработались. А тот отель я так и не продал, — смеется Алексей.

Одно из основных направлений компании — субаренда. Сначала она ищет инвестора, который вкладывает порядка $50 000—100 000. На эти деньги агентство находит хорошую виллу с удачной локацией, снимает ее на 1—3 года, делает реновацию и сдает посуточно. Одна ночь обойдется гостям в $250—500. По словам белоруса, зарабатывать на одной вилле можно около 23% годовых. Часть этих денег отходит инвесторам, часть остается агентству.

— Сейчас под нашим управлением 33 особняка, и мы ежегодно принимаем около 1000 людей. Мы следим за состоянием виллы и сада, делаем уборку. Гость может заказать с нашей помощью еду, байк или автомобиль, какую-то классную экскурсию, массажиста и многое другое.

В ближайшие годы компания хочет дорасти до 300 вилл. Правда, сделать это не так просто.

— На острове мало достойного жилья. Из-за гигантского потока туристов владельцы объектов слабо заморачиваются насчет качества: мы же и так зарабатываем, зачем запариваться? Дома могут быть неухоженными, с грибком на стенах. Планировки тоже не всегда продуманны: например, заходишь в дом, а выключатель находится на противоположной стене, до него еще нужно пробираться в темноте.

«Нельзя строить дома выше храмов»

Именно поэтому Алексей с партнером решили, что пора выходить на новый уровень и не просто искать подходящие дома, а строить их самим. Как оказалось, не зря.

— Когда была объявлена пандемия и все туристы уехали, рынок посуточного жилья сильно упал. Цены снизились в 3—5 раз, пришлось трансформировать компанию под долгосрочную сдачу. Мы прошли школу выживания, бизнес не приносил прибыль. Но нас спасла стройка. Из-за того что остров был закрыт, рабочая сила стоила на 40—50% дешевле, а на аренду земли давали хорошие скидки. На Бали есть нюанс: иностранцы не могут купить участок, только арендовать. Для самих балийцев это возможность круто поменять жизнь: какой-нибудь фермер может сдать свой участок на 30 лет, получить на руки $500 000 и отправить своих детей на учебу.

По словам парня, на Бали есть свои особенности в строительстве. Например, нужно учитывать сейсмоактивность: на острове два активных вулкана, так что порой случаются землетрясения. Поэтому все конструктивные особенности зданий нужно просчитывать так, чтобы при нагрузке стены выдержали, а не сложились, как карточный домик. Большое внимание здесь уделяется гидроизоляции: из-за высокой влажности в зданиях появляется грибок, от которого потом тяжело избавиться.

— Есть тут и правила, связанные с культурой и религией. Например, нельзя строить дома выше храмов. Так что встретить объект с более чем тремя этажами практически невозможно.

Алексей говорит, что на острове сильно не хватает квалифицированных кадров в сфере строительства.

— Балийцы не гонятся за деньгами. У них 250 праздников в году, так что они живут расслабленно и довольствуются малым: океан, солнце, что еще надо? Работают они точно так же, поэтому за ними нужен тотальный контроль. А еще лучше привозить специалистов из-за границы, которые будут их обучать. К нам на стройку уже приезжали ребята из России, Украины. Будет здорово привлечь и кого-нибудь из Беларуси.

Сделали самую большую каллиграфическую надпись в Индонезии

Первым проектом агентства стали две виллы Air Ship. Их строили около двух лет: за это время Алексей с партнером несколько раз меняли бригады.

Находятся виллы на полуострове Букит — это довольно живописная локация. Площадь каждой — около 50 «квадратов». Внешне они напоминают космические корабли, приземлившиеся в джунглях.

— Людям, которые путешествуют, не очень интересны обычные дома. Именно поэтому на Бали так много необычной и даже безумной архитектуры.

Виллы Air Ship задумывались как идеальное место для романтических свиданий.

— Очень часто, когда снимаешь с девушкой дом, уже через два часа становится скучно. Да, красиво, но что дальше? Именно поэтому мы организовали там сауну и джакузи с видом на джунгли, привезли кальяны, PlayStation, разные настольные игры и телескоп для наблюдения за звездами. В данный момент прорабатываем вариант с личным поваром, который будет прямо на кухне готовить несколько блюд ресторанного уровня. А еще хотим запустить воздушный шар на веревке, где тоже можно устроить ужин.

Следующий проект — 9 вилл в районе Беравы, всего в 900 метрах от пляжа, — команда реализовала за 14 месяцев.

— Современная архитектура, у каждой виллы свой бассейн. В гостиной панорамные окна, из которых открывается вид на сад. В отделке использовали много местных материалов — дерево, камень и т. д. Мебель делали на заказ, сантехнику и электрику везли из Китая.

А теперь самое главное: на крыши всех зданий нанесена самая большая каллиграфическая надпись в Индонезии. Ее площадь — 980 «квадратов». Автор — небезызвестный российский художник Покрас Лампас.

— Моему партнеру написал один из инвесторов, попросил встретить Покраса на Бали. Мы помогли ему снять жилье и пригласили на нашу новогоднюю вечеринку. Там и родилась идея расписать здания. Мы назвали наш проект «Единый мир». Эти слова написаны на шести языках: русском, украинском, английском, индонезийском, китайском и французском. Хотели еще белорусский добавить, но он не поместился. Этим лозунгом мы как бы призываем людей объединяться. А творчество — это отличная точка соприкосновения.

Весь жилой комплекс агентство продало инвесторам еще до начала строительства за $3 200 000. Сейчас его точно так же будут сдавать посуточно.

— В конце мая в районе пляжа Чангу мы начинаем стройку еще 17 вилл. Это будет улучшенная версия комплекса на Бераве: мы увеличили размеры спален, добавили крытые террасы на крыше. В разработке находятся и другие проекты.

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