Битва на Востоке: Генштаб рассказал, где идут самые жаркие сражения 26.05.2022, 8:40

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Оперативная сводка ВСУ об обстановке на фронтах.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 92-х суток противостояния российской агрессии. Оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне и наносят ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Северском направлении враг осуществляет меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения переброски наших войск на другие угрожающие направления.

В приграничных районах указанных российских областей, в приграничных с Украиной районах, продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня.

Враг обстрелял из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополья Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник систематически обстреливает районы сосредоточения наших войск. Оккупанты также обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновое и Черкасские Тишки.

Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск. Российские войска обстреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чепель, Довгеньке, Курулька, Богородичное и Студенок.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.

На Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошел. На Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Чаривное, Орехов и Каменка.

На Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел.

На криворожском направлении российские оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдине, Заря.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 10 атак врага, уничтожено 4 танка, 2 артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одну единицу специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 5 беспилотников типа "Орлан-10".

Ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла удар по позициям противника и уничтожила личный состав и до 10 единиц легкобронированной техники. Наши истребители перехватили и сбили 2 крылатые ракеты.

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