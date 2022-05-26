NYT: На переправе через Северский Донец ВСУ заманили в ловушку и уничтожили более 400 российских солдат 8 26.05.2022, 8:49

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Стали известны новые подробности блестящей с точки зрения тактики операции.

На переправе через Северский Донец украинские военные уничтожили более 400 российских солдат за несколько дней, сообщает The New York Times (перевод — УНИАН).

Об этом в комментарии журналистам NYT рассказали сами украинские бойцы. Переправа оккупантов через реку в начале мая стала одним их самых смертоносных сражений для путинской армии.

Также журналисты узнали некоторые подробности разгромной для россиян операции. 8 мая ВСУ дали значительной части сил противника возможность переправиться на южный берег реки, а затем нанесли по ним удар.

После чего бойцы взорвали понтонные мосты. Пути к отступлению были отрезаны. Многие россияне пытались спастись, переплывая Северский Донец в обратном направлении.

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