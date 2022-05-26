закрыть
26 мая 2022, четверг, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусское предприятие допустило утечку данных о 55 тысячах граждан

5
  • 26.05.2022, 8:57
  • 11,612
Белорусское предприятие допустило утечку данных о 55 тысячах граждан

Инцидент попытались скрыть.

Национальный центр защиты персональных данных сообщает, что в результате несанкционированного доступа к информационным системам одно из белорусских предприятий допустило утечку персональных данных о 55 тыс. граждан, сообщает officelife.media.

При этом Национальный центр защиты персональных данных не получил от предприятия никакого уведомления о компьютерном инциденте.

Разбираясь в ситуации, центр удалил персональные данные граждан из интернета и обратился в органы внутренних дел с тем, чтобы привлечь должностных лиц предприятия к административной ответственности. Руководитель предприятия наказан «соответствующей мерой воздействия».

Национальный центр защиты персональных данных напоминает, что сообщать о компьютерных инцидентах нужно в случаях, когда произошел технический сбой в информационной системе, в том числе в результате внешнего воздействия, повлекший за собой потерю персональных данных, их целостность или достоверность. Факты утраты внешних носителей, содержащих персональные данные (USB-флешки, внешние HDD, SSD, другие носители), также требуют уведомления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид