Белорусское предприятие допустило утечку данных о 55 тысячах граждан 5 26.05.2022, 8:57

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Инцидент попытались скрыть.

Национальный центр защиты персональных данных сообщает, что в результате несанкционированного доступа к информационным системам одно из белорусских предприятий допустило утечку персональных данных о 55 тыс. граждан, сообщает officelife.media.

При этом Национальный центр защиты персональных данных не получил от предприятия никакого уведомления о компьютерном инциденте.

Разбираясь в ситуации, центр удалил персональные данные граждан из интернета и обратился в органы внутренних дел с тем, чтобы привлечь должностных лиц предприятия к административной ответственности. Руководитель предприятия наказан «соответствующей мерой воздействия».

Национальный центр защиты персональных данных напоминает, что сообщать о компьютерных инцидентах нужно в случаях, когда произошел технический сбой в информационной системе, в том числе в результате внешнего воздействия, повлекший за собой потерю персональных данных, их целостность или достоверность. Факты утраты внешних носителей, содержащих персональные данные (USB-флешки, внешние HDD, SSD, другие носители), также требуют уведомления.

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