Британская разведка: «Элитные» российские ВДВ потерпели в Украине полный провал

Британская разведка: «Элитные» российские ВДВ потерпели в Украине полный провал4
- 26.05.2022, 9:06
- 8,248
Раскрыты причины разгрома наиболее боеспособных частей армии РФ.
Воздушно-десантные войска оккупантов РФ потерпели в Украине ряд крупных неудач.
Как говорится в сводке британской разведки, которую публикует Минобороны Британии, российские десантники потерпели в Украине полный провал.
Отмечается, что провалом закончилось наступление РФ на Киев через Гостомель в марте, где российские десантники захватили аэродром.
Еще одной неудачей стала переправа в Белогоровке и остановка продвижения под Изюмом.
Подчеркивается, что неспособность предвидеть украинское сопротивление и последующая самоуспокоенность российских командиров привели к значительным потерям многих наиболее элитных подразделений России.
Кроме того, неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции путина в вооруженные силы за последние 15 лет привели к несбалансированности общей силы.