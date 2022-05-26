В Гомеле ворона украла у маршрутчика 120 рублей 11 26.05.2022, 9:10

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Видеофакт.

В Гомеле вечером 25 мая произошло необычное ограбление: пока водитель маршрутки отвлекся на разговор с коллегами, ворона стащила его выручку прямо из салона авто, пишут «Сильные новости».

Инцидент произошел на конечной остановке «микрорайон Кленковский». Пока водитель маршрутки № 18 разговаривал с коллегами, на открытое окно его автомобиля присела ворона. Птица схватила клювом выручку и скрылась с «места преступления».

К этому моменту сориентировался и Юрий, водитель маршрутки. Вместе с коллегами принялся ловить птицу.

— Примерно через 30−40 метров она приземлилась и скинула часть денег. Я стал собирать, а коллеги погнались дальше. Еще примерно через 30 метров бросила остальные. Собрали и посчитали. Получилось 120 рублей, — рассказал мужчина.

К слову, Юрию повезло: с собой «карманница» ничего не унесла.

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