Российский танк играл в «прятки» с воинами ВСУ, но они оказались хитрее 3 26.05.2022, 9:16

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Укаринские защитники устроили сафари на технику врага.

Украинские военные заметили перемещение вражеской техники, которую оккупанты пытались безуспешно замаскировать. Воины ВСУ сразу же ударили по позиции противника и профессионально попали в цель, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Первый выстрел, было попадание явное. Дальше второй, потому что мы увидели, что члены экипажа начинают покидать технику. Через мгновение появился второй танк, по нему также был выстрел", — рассказал воин ВСУ Дмитрий.

"В армии нечего бояться. Они сами боятся нас. Нам есть что защищать. Мы защищаем свою родину, а они пришли к нам неприятными гостями", — отметил военный с позывным "Бабай".

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