«Президент России умер, да и Лукашенко уже как-то странно дышит» 21 Андерей Сушко

26.05.2022, 9:26

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фото: getty images

Дорога престарелых диктаторов подходит к концу.

В последнее время мне кажется, что президент России умер. И что гражданин Лукашенко тоже уже как-то странно дышит. Да, многие люди, наверное, ждут самого главного некролога в их жизни, но я немного про другое. Я не хочу смерти этих двух Старых Дедов, пусть на меня не обижаются люди в преклонном возрасте, этих двух человек я почему-то называю именно так.

Я не настоящий историк, но несколько раз слышал, что Россия всегда проигрывала, когда начинала войну на чужой территории. А после этого была гражданская война, революция и распад империи. Я соглашаюсь со многими моими друзьями, что в случае с сегодняшним днем, распад империи будет всего лишь поздней деколонизации одной какой-то там части суши в форме шницеля.

Меня, как, думаю, и многих из тех, кто сейчас читает этот текст, штормит и подкидывает от жертв войны, я почему-то всегда помню цифры погибших гражданских в Украине, цифры погибших детей. Я не хочу знать все это, но помню. Уверен, что два деда тоже следят за этими цифрами и совершенно не понимаю, как они могут с этим жить. Хотя, я написал выше, что они уже мертвы в той или иной степени.

В разных странах и культурах уход из жизни - смерть- воспринимаются и обставляется по-разному. Уверен, вы много читали про это, думали, не буду кидать примерами. Сам же я всегда помню один случай, как в российской глубинке, где-то километров в трех часах езды от Москвы, в маленькой деревне один мужик решил повеситься и ушел за пару километров от дома. Его родные и друзья долго матерились, когда тащили объеденный белками труп по снегу в недоумении, почему нельзя было повеситься в родной хате, как все нормальные люди.

Не буду спекулировать про физическое или психическое здоровье наших фигурантов, но одно понятно – один хочет выжить, другой же, как мне кажется, ищет смерти. Когда человек достиг всего в своей жизни, заработал почти все деньги мира, устроил своих детей, ему хочется войти в историю. Вряд ли современная Россия способна на реальные исторические шаги и достижения, но в этом случае всегда можно сжечь Рейхстаг или какой-нибудь другой античной объект. И, когда желание быть заметным и усталость сходится в одном – остается самый простой выход для слабаков – самоубийство. Эвтаназия - это путь сильных, а самоубийцы давно дискредитировали самоубийство.

Так вот, желая уйти из жизни, Владимир Владимирович хочет сделать это громко, затянув в воронку не только себя, а и всю большую страну, достаточно хорошую страну, я скажу честно. Плюс закинуть туда как можно больше людей вокруг. Потом конечно другие странные люди будут писать с него иконы, снимать посмертные маски, с усилием онанировать на его прошлые речи. Будет сложно, но, уверен, они достигнут желаемого. Ладно, оставим убогих, за ними присматривает Бог.

Пишут, что фамилия президента России происходит от слова «путь». Так вот, эта дорога подходит к концу, а дело всей жизни офицера КГБ вряд ли удостоится лаврового венка.

Андерей Сушко, «Фейсбук»

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