Бунты в «ЛДНР»: жены боевиков обратились к Поклонской 15 26.05.2022, 9:43

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Оккупанты требуют перевести их на третью линию обороны, вместо первой.

В сети появились скрины обращений жен мобилизованных военнослужащих "ЛДНР" к бывшему прокурору Крыма Наталье Поклонской, которая в 2014 году перешла на сторону оккупантов, - женщины акцентируют внимание на большом количестве правонарушений во время призыва и просят перевести военных на третью линию обороны, вместо первой, пишет apostrophe.ua.

В обращении отмечается, что несмотря на нарушения прав мобилизованных, мужчины не отказались воевать и не сбежали после того, как их отправили на первые линии обороны, вместо третьих. Также говорится о том, что за три месяца войны с Украиной, у них не было ни одного увольнительного, а большинство не получили денежное довольствие за все это время. Также акцентируется отношение к военнослужащим - "как к рабам, лишенных человеческих прав".

Кроме того, жены мобилизованных "ЛДНР" обратили внимание на то, что в законе о мобилизации прописаны обязанности мобилизованных, однако ничего не говорится об их правах.

Родственники просят отвести батальоны мобилизованного резерва, находящиеся с момента призыва на передовой на третью линию обороны, предоставить увольнительные или отпуска военным, провести медицинское обследование, исключить студентов очной формы обучения из ряда военных и обеспечить военнослужащих гуманитаркой.

Ранее сообщалось, что мобилизованные 107-го стрелкового полка, в составе 204 человек записали видеообращение к главарю боевиков Денису Пушилину, отметив, что они не пойдут воевать в "ДНР", поскольку не хотят быть пушечным мясом.

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