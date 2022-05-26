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Журналисты рассекретили «тайного» оккупационного «мэра» Херсона Кобеца

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  • 26.05.2022, 9:51
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Журналисты рассекретили «тайного» оккупационного «мэра» Херсона Кобеца

Предатель летал в Минск в 2019 году.

Оккупационный "мэр" Херсона Александр Кобец не показывает лицо публично, его страниц в соцсетях не найти, и даже на пропагандистских видео он не появляется. Журналисты Bihus.Info получили фото Кобеца от источников.

По данным источников журналистов, Кобец поспешно уехал из Киева 7 марта 2022 г. на автомобиле Mercedes-Benz с номерным знаком AA8332CO, зарегистрированным на его жену Анну Кобец.

На пассажирском сиденье вместе с Александром Кобецем виден другой мужчина. По информации редакции, он подсел в мерседес к Кобецу на выезде из Киева, а жена пересела на заднее сиденье.

О том, что Кобец уехал из Киева именно 7 марта 2022 г., ранее сообщал Центр журналистских расследований, корреспондент которого побывал в киевском доме по ул. Оболонской, где жил Кобец.

По данным источников журналистов, в тот день Кобец направился на запад Украины, а 15 марта 2022 г. уехал из страны через ЧП "Ужгород". Он смог пересечь границу как лицо старше 60 лет (ему 62).

А 26 апреля 2022 года законный мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что так называемый "военный комендант" оккупированной Херсонской области полковник Виктор Бедрик "назначил" Кобеца псевдомером Херсона.

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"Было озвучено, что согласно приказу областного военного коменданта номер 11 от сегодняшнего числа полномочия херсонского головы делегируется Кобецу Александру Юрьевичу", - сообщал Игорь Колыхаев.

Из-за секретности Кобеца по его биографическим данным возникла путаница. Некоторые редакции сначала перепутали его с кандидатом в депутаты в Херсонский горсовет от партии "Голос" Александром Дмитриевичем (!) Кобецем, а затем назвали Кобеца водителем законного мэра Херсона Игоря Колыхаева.

Отношение Кобеца к партии "Голос" уже опровергнуто. Информация о работе Кобеца на мэра Херсона Колыхаева пока не подтверждает.

Кобец Александр Юрьевич родился в Херсоне, некоторое время жил там, а затем много лет жил в Киеве (зарегистрированный по ул. Оболонской) и, возможно, в Москве.

По данным источников журналистов, за предыдущие 5 лет, с 27.04.2017 по 27.04.2022 Кобец 22 раза выезжал из Украины за границу. Большинство этих выездов он осуществлял напрямую в Россию и Беларусь. В частности, Кобец летал в Минск в 2019 году. Но ездил поездом и машиной в Россию в 2018 году.

Источники журналистов подтверждают информацию издания "Мост" и "Центра журналистских расследований" о том, что в советское время Кобец работал в КГБ, а затем в начале 2000-х – в украинской СБУ. В частности, в центральном аппарате СБУ, откуда был уволен до 2010 г.

Как установили журналисты, в 2006 году Кобец был оформлен сотрудником киевской фирмы "Украгрохимпромхолдинг", которая торговала аммиаком. Ее в Украине основал россиянин Александр Бессонов. Основал на деньги, взятые у российского банка ВТБ. Деньги банка Бессонов не вернул, поэтому стал обвиняемым по уголовному делу в РФ и на суде рассказал, что в советское время работал "в органах военной контрразведки КГБ СССР Северной группы войск". То есть, бывший работодатель Кобеца публично признавал работу на КГБ.

В 2012 г. Кобец вместе с женой Анной основал в Киеве фирму "Кобец компани" и пытался заниматься бизнесом.

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