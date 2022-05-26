Ученые нашли в Аргентине огромного доисторического дракона 1 26.05.2022, 10:06

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Архивное фото Reuters

Его тело было длиной с желтый школьный автобус.

Ученые в Аргентине обнаружили окаменелые останки огромной древней летающей рептилии по прозвищу «Дракон смерти», жившей бок о бок с динозаврами, возрастом 86 миллионов лет. Находка дает представление о хищнике, чье тело было длиной с желтый школьный автобус. Об этом пишет Daily Sabah.

Новый образец древней летающей рептилии, или птерозавра, имел длину около 30 футов (9 метров), и исследователи говорят, что он предшествовал птицам и был одним из первых существ на Земле, которые использовали крылья для охоты на свою добычу с доисторического неба.

Группа палеонтологов обнаружила окаменелости недавно изобретенного Танатосдракона Амару в Андах в западной аргентинской провинции Мендоса. Они обнаружили, что породы, в которых сохранились останки рептилий, датируются меловым периодом 86 миллионов лет назад.

Приблизительная дата означает, что эти устрашающие летающие рептилии жили по крайней мере за 20 миллионов лет до того, как падение астероида на территории нынешнего полуострова Юкатан в Мексике уничтожило около трех четвертей жизни на планете около 66 миллионов лет назад.

Руководитель проекта Леонардо Ортис сказал в интервью, что невиданные ранее характеристики окаменелости требуют нового названия рода и вида, причем последнее объединяет древнегреческие слова, обозначающие смерть (танатос) и дракон (дракон).

«Казалось уместным назвать это таким образом», — сказал Ортис. «Это дракон смерти».

Рептилия, вероятно, была бы пугающим зрелищем. Исследователи, опубликовавшие свое исследование в апреле прошлого года в научном журнале Cretaceous Research, заявили, что огромные кости ископаемого классифицируют новый вид как крупнейшего птерозавра, обнаруженного в Южной Америке, и одного из крупнейших найденных где-либо.

«У нас нет текущих записей о каком-либо близком родственнике, у которого даже была бы модификация тела, подобная этим зверям», — сказал Ортис.

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