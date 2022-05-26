В Барановичах во время урагана кирпичный забор упал на шесть легковушек 1 26.05.2022, 10:13

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Получат ли владельцы компенсацию?

Кирпичный забор завода «Торгмаш» в Барановичах во время урагана 14 января этого года обрушился и повредил шесть автомобилей, которые были припаркованы рядом на переулке. На днях суд рассмотрел гражданский иск владельцев поврежденных авто к собственнику разрушенного ограждения, сообщает газета «Наш край».

Общая сумма ущерба, причиненного собственникам легковушек, составила почти 31 тысячу рублей. Проверку по данному факту проводил Барановичский ГОВД, после чего было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Владельцы разбитых машин, чтобы компенсировать полученные убытки, обратились с иском в суд.

Как было установлено, собственником сломанного кирпичного забора является открытое акционерное общество «Торгмаш», конструкция входит в состав здания предприятия.

Последний осмотр забора комиссия предприятия проводила в октябре 2021 года, за несколько месяцев до инцидента. После проверки директором завода был составлен приказ о проведении ремонта и устранении всех повреждений в четвертом квартале 2021 года либо первом квартале 2022 года. Однако до 14 января, когда конструкция рухнула, ремонтные работы так и не начались.

Суд постановил взыскать с предприятия ущерб, причиненный владельцам поврежденных автомобилей, а также расходы на проведение оценки.

В настоящее время на месте разрушенного забора предприятие установило новое бетонное ограждение.

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