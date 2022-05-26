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Гаубица L118 на службе ВСУ: что это за оружие и какие его возможности

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  • 26.05.2022, 10:21
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Гаубица L118 на службе ВСУ: что это за оружие и какие его возможности

Новое вооружение заменит в украинской армии прежние артиллерийские системы.

Вооруженные Силы Украины получат 105-мм гаубицы, этот вопрос уже решен, т.к. премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о направлении инструкторов, которые должны научить украинских бойцов пользоваться этим оружием, пишет УНИАН.

Также еще в конце апреля о намерении передать 105-мм артиллерийские системы сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Одна из вещей, которую демонстрирует это современное поле боя [ред. - Украина], заключается в том, что лучше после выстрела быстро менять позицию, потому что ее могут очень быстро найти довольно дешевые БПЛА", - пояснил концепцию британский министр обороны.

Также есть и понимание, какая именно 105-мм артиллерийская система будет поставлена Украине – это британские гаубицы L118. Это довольно распространенное орудие, стоящее на вооружении почти 20 стран, включая самую Великобританию и США.

В разных странах она имеют разные названия. В Британии – L118, в США – M119, а лицензионная версия для Австралии и Новой Зеландии – L119. Поэтому часто ее называют просто 105 Light Gun.

Возможности 105-мм гаубицы

Главная особенность такой системы, которая позволяет оставаться ей в строю вместе с более мощными 155-мм артиллерийскими системами – это мобильность. Гаубица L118 весит около двух тонн, для сравнения старая 155-мм американская пушка M198 имеет массу в 7 тонн, а сверхлегкая M777, благодаря широкому использованию титановых сплавов, весит 4,2 тонны.

На практике для США и Великобритании такая мобильность имеет огромное значение благодаря тому, что для перемещения артиллерии на постоянной основе используются вертолеты. В более приземленных реалиях, ту же L118 можно буксировать даже легким внедорожником HMMWV.

Но, конечно, меньший калибр означает и меньшую мощность и дальность стрельбы. Для L118 максимальная дистанция выстрела обычным снарядом составляет 17,5 км. Благодаря использованию активно-реактивного ее можно поднять до 19,5-20,5 км. В то время, когда M777 этот параметр составляет до 24,7 км обычными снарядами и до 30 км активно-реактивными.

Также следует учесть меньший вес 105-мм снаряда, что влияет на его боевую мощность. Стандартный боеприпас L31 содержит 2,5 кг взрывчатки против стандартного 155-мм M107, который наполнен 6,87 кг.

Особенности 105-мм гаубицы

В то же время, меньший вес снаряда, особенно в сочетании с гильзовым заряжанием, позволяет значительно ускорить темп стрельбы. Для 105-мм калибра декларируют штатный темп стрельбы до восьми выстрелов в минуту в течение нескольких минут. Когда для 155-мм M777 темп стрельбы в первую минуту – до 5 выстрелов.

Легче всего понять разницу в следующих двух видео. Работа с L118 в версии M119A3:

А также скоростная стрельба из 155-мм M777, которую демонстрируют американские морпехи:

В результате 105-мм позволяет за одно и то же время забросать врага вдвое большим количеством снарядов.

Также следует учесть, что британская L118, а также американская версия M119A3 имеют цифровые системы управления огнем, что в разы повышает эффективность и скорость открытия прицельного огня.

И не следует забывать, что в ВСУ, кроме 152-мм артиллерийских систем, заменяемых на 155-мм, используются 122-мм артсистемы, в том числе пушки Д-30, а также 2С1 "Гвоздика". Эти же системы находятся на вооружении армии РФ. Дальность стрельбы из них – около 15 км, что меньше возможностей L118.

Гаубица L118 - характеристики

Калибр: 105 мм

Масса: 2320 кг

Расчет: 5-7 человек

Дальность стрельбы: 17,5 км (до 20,5 км – активно-реактивными)

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