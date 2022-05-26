Украинский эксперт: По западным областям Украины снова бьют с территории Беларуси 5 26.05.2022, 10:23

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Российская авиация вернулась в нашу страну.

Угроза Беларуси для Украины все еще сохраняется. Даже несмотря на то, что Россия вывела оттуда большинство своих подразделений.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины".

Как пояснил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, ситуация в Беларуси без существенных изменений.

"Ее вооруженные силы в составе семи батальонов прикрывают границу с Украиной и проводят учения. Но на территории Республики Беларусь растет угроза ракетных и авиационных ударов по территории Украины", - отметил Мотузяник.

По его словам, на днях Россия переместила дивизион "Искандеров-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы с Украиной.

Как утверждает военный аналитик Сергей Грабский, это представляет угрозу не только для приграничных областей, но и для всего запада Украины. Он предполагает, вероятно, россияне хотят ракетным обстрелом затруднить активную поставку западного вооружения.

При этом, как считает эксперт, угроза непосредственного нападения белорусских войск на Украину пока не стоит. Такую вероятность нельзя полностью исключать, но по крайней мере в ближайшие недели она вряд ли возможна. На территории Беларуси нет никаких признаков накопления подразделений, сил и средств для вторжения.

"Есть свидетельства того, что последние ракетные удары, в частности по Ковелю Ровенской области, наносились с территории Беларуси с аэродрома Барановичи. Туда снова прилетела российская авиация. И это не совсем хорошая новость. Чтобы наносить удары по нашим западным регионам Россия снова вынуждена возвращаться на аэродромы Беларуси", - отметил военный эксперт Олег Жданов.

Он также утверждает, что заразное наблюдается накопление войск для формирования ударной группировки вдоль северных границ.

"До тех пор, пока российская армия не сможет достичь хоть каких-то успехов на фронте, вероятность вторжения белорусских войск на нашу территорию будет очень низкой", - пояснил Жданов.

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