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Один из банков Беларуси заморозил почти $30 миллионов на счетах EPAM

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  • 26.05.2022, 10:31
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Один из банков Беларуси заморозил почти $30 миллионов на счетах EPAM

Позже доступ к средствам вернули.

EPAM опубликовал подробный квартальный отчет для комиссии по ценным бумагам и биржам США. В нем есть любопытная информация о работе компании в Беларуси. EPAM до апреля не мог получить доступ к своим деньгам (28,9 млн долларов) в одном из белорусских банков — из-за «административной проверки». Кроме того, компания активно продолжает релокейт сотрудников, пишет dev.by.

Компания имеет денежные средства в некоторых странах, включая Россию, Украину и Беларусь, на которые повлияло вторжение в Украину. По состоянию на 31 марта 2022 года у компании было 59,5 млн долларов денежных средств и их эквивалентов в банках России, 51 млн долларов — в банках Беларуси и 28,3 млн долларов — в банках Украины.

Кроме того, по состоянию на 31 марта 2022 г. у компании было дополнительно 28,9 млн долларов в банке в Беларуси, доступ к которым был недоступен из-за административной проверки со стороны банка.

«Эти средства были предоставлены EPAM полностью в течение апреля, и почти все они были переведены в другой банк в Беларуси», — сказано в отчете.

О каком банке и о какой административной проверке идет речь — неизвестно. В EPAM сообщили dev.by, что «не комментируют аспекты финансовой деятельности».

Известно, что осенью 2021 года EPAM держал в банках Беларуси 65,3 млн долларов.

В отчете также говорится, что EPAM активизировал план по релокейту сотрудников из Украины, Беларуси и России.

«Мы надеемся продолжить работу в Беларуси, пока будет выполняться специальный план непрерывности бизнеса (Belarus-specific business continuity plans). Значительное число наших сотрудников в Беларуси и России уже релоцированы. Мы надеемся, что за пределы этих стран будет релоцировано значительно большее число сотрудников».

Из-за войны у EPAM возникли проблемы и с клиентами.

В частности, «некоторые из клиентов блокировали интернет-соединение с Россией, Украиной и Беларусь, чтобы защитить себя от потенциальных кибератак и других угроз для информационной безопасности». Это повлияло на возможности EPAM в доставке сервисов и услуг из этих трех стран.

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