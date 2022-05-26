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Почему Кремль стал настаивать на прекращении огня

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  • Кирилл Рогов
  • 26.05.2022, 10:37
  • 9,838
Почему Кремль стал настаивать на прекращении огня
Кирилл Рогов

Путин хочет заморозить конфликт.

Сценарий замораживания конфликта сегодня для Путина - не только общепризнанный базовый сценарий развития событий, но и точка приложения усилий крупного западного лобби "прекращения огня". Масштабный план перемирия был предложен итальянским правительством.

Нельзя сказать, что у стратегии "прекращения огня", т.е. стратегии принуждения Украины к Минску-3, но при гораздо более обширных захваченных Россией территориях, не было рациональных оснований. Во-первых, российские войска продолжают расширять, хотя и крайне медленно, зону своего контроля на юно-востоке Украины. Во-вторых, у Запада нет эффективного плана реализации нефтегазового эмбарго против России, ожидания эмбарго гонят цены на нефть и газ вверх, а Саудовская Аравия, судя по всему, отказывается помочь Западу в решении этой проблемы. Все это вместе оказывает дестабилизирующее влияние на западную коалицию.

Эти разумные аргументы не должны, однако, скрыть от нас понимание политических последствий соглашения о прекращении огня. Перемирие будет выгодно Кремлю, невыгодно Украине и продемонстрирует слабость Запада перед лицом путинской стратегии "повышения ставок". В стане "нелиберального капитализма" оно будет воспринято как капитуляция Запада и новая демонстрация того, что "Володе все сходит с рук, потому что он не боится, а пугает их".

Практические последствия соглашения о прекращении огня хорошо известны – они будут повторением последствий минских соглашений. Россия будет закрепляться на захваченных территориях и интенсивно интегрировать их. Возможно, угрозу включения их в состав России Путин будет использовать в торге, но, может быть, и быстро объявит территории частью России. В результате, кстати, возникнет и повод к новой войне в удобный Путину момент: восстановление захваченных территорий в их административных границах (как это было в феврале).

Запад вынужден будет проглотить это, просто потому что у него "не осталось больше санкций". И в этом случае Запад будет выглядеть особенно жалко: получится, что он сам лоббировал сценарий, который повторяет то, как ему только что дали ногой под зад.

Разумеется, главным последствием соглашения о прекращении огня станет откладывание стратегии отказа Европы от российских энергоносителей. Конечно, как цель она останется в повестке, но планы реструктуризации европейских энергетических рынков приобретут черты советского долгостроя.

Важно понимать главное политическое последствие соглашения о прекращении огня. Окончание активных боевых действий уберет Украину из актуальной повестки европейского общественного мнения. Европейские лидеры – Эммануэль Макрон, Олаф Шульц и Марио Драги – не будут подвергаться такому давлению снизу в пользу Украины. Это приведет не только к откладыванию деруссификации европейского энергетического рынка, но и к еще одному важнейшему последствию, на которое как раз и рассчитывают в Кремле: к фактическому ослаблению санкций.

В глобализованной экономике санкции не такая простая вещь. Как ограничить движение товаров и капитала в тех странах, которые не присоединились к ним?Санкционировать и их, полностью политизировав мировую торговлю?

В острой фазе конфликта общественное мнение требует эффективности наказания, поэтому стимулы вводить вторичные санкции высоки. Война есть война. Но в условиях перемирия и отсутствия давления снизу вторичные санкции выглядят слишком обременительной вещью для национального бизнеса. Как показал опыт санкций 2014 – 2015 гг., через пару лет "мирного сосуществования" санкции превращаются в пустую обертку. Отрабатываются пути их обхода, возникают субституты и схемы, в результате первичные санкции оказываются лишь удобным способом сохранить лицо, реальную цену которому все хорошо знают.

Кирилл Рогов, "Фейсбук"

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