Стали известны огромные потери оккупантов с начала вторжения в Украину

Стали известны огромные потери оккупантов с начала вторжения в Украину4
- 26.05.2022, 10:42
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Генштаб ВСУ озвучил свежие цифры.
С начала вторжения в Украину погибли около 29 600 российских военных. Также противник потерял свыше 500 беспилотников.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Сообщается, что общие боевые потери противника на 26 мая ориентировочно составили:
Личный состав - около 29 600 (+150)
Танки - 1315 (+10)
Боевые бронированные машины - 3235 (+22)
Артиллерийские системы - 617 (+11)
РСЗО - 201 (+0)
Средства ПВО - 93 (+0)
Самолеты - 206 (+0)
Вертолеты - 170 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 502 (+11)
Крылатые ракеты - 114 (+2)
Корабли/катера - 13 (+0)
Автомобильная техника и автоцистерны - 2225 (+8)
Специальная техника - 47 (+3)
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.