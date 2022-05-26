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Стали известны огромные потери оккупантов с начала вторжения в Украину

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  • 26.05.2022, 10:42
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Стали известны огромные потери оккупантов с начала вторжения в Украину

Генштаб ВСУ озвучил свежие цифры.

С начала вторжения в Украину погибли около 29 600 российских военных. Также противник потерял свыше 500 беспилотников.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что общие боевые потери противника на 26 мая ориентировочно составили:

Личный состав - около 29 600 (+150)

Танки - 1315 (+10)

Боевые бронированные машины - 3235 (+22)

Артиллерийские системы - 617 (+11)

РСЗО - 201 (+0)

Средства ПВО - 93 (+0)

Самолеты - 206 (+0)

Вертолеты - 170 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 502 (+11)

Крылатые ракеты - 114 (+2)

Корабли/катера - 13 (+0)

Автомобильная техника и автоцистерны - 2225 (+8)

Специальная техника - 47 (+3)

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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