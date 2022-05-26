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Жозе Муринью стал единственным победителем всех трех ныне существующих клубных турниров УЕФА

  • 26.05.2022, 10:46
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Жозе Муринью стал единственным победителем всех трех ныне существующих клубных турниров УЕФА
Фото с сайта www.sports.ru

Кроме того, португальский тренер ни разу не проигрывал еврокубковый финал.

"Рома", возглавляемая Жозе Муринью, одолела "Фейеноорд" в финале первого в истории розыгрыша Лиги конференций — 1:0, сообщает pressball.by.

У португальского тренера по две победы в Лиге чемпионов (в 2004-м с "Порту", в 2010-м с "Интером") и Кубке УЕФА/Лиге Европы (в 2003-м с "Порту", в 2017-м с "Манчестер Юнайтед"). Таким образом, Муринью стал единственным триумфатором всех трех ныне существующих клубных турниров УЕФА.

Кроме того, специалист ни разу не проигрывал еврокубковый финал.

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