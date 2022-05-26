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Ученые поняли язык шимпанзе

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  • 26.05.2022, 10:51
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Ученые поняли язык шимпанзе

Исследователям пришлось проанализировать более пяти тысяч звуков.

Шимпанзе используют для общения довольно богатый язык, пришли к выводу ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Германия).

«Наши результаты свидетельствуют о том, что система вокальной коммуникации у шимпанзе гораздо сложнее и структурированнее, чем считалось ранее», – сообщили специалисты.

Как выяснилось, в языке приматов существуют звуки-«слова», которые животные способны выстраивать в вокализации- «предложения».

Исследователям пришлось проанализировать более пяти тысяч звуков, которые издавали дикие шимпанзе в национальном парке Тай в Кот-д’Ивуаре. В результате ученым удалось выделить 390 уникальных вокальных последовательностей, сообщает журнал Communications Biology.

Причем обменивались ими шимпанзе совершенно осознанно. Большое количество хрюкающих, попискивающих и пыхтящих звуков использовалось для приветствия, выражения покорности, сообщений о пище и так далее.

В зависимости от ситуации, в которой оказывалась обезьяна, звуки отличались. В одиночестве при виде пищи шимпанзе издает короткий звук, а в окружении сородичей – его более продолжительный вариант. Ухающий звук предупреждает об опасности, а серия таких звуков показывает обращение к обезьяне более высокого ранга.

В записи принимали участие дикие шимпанзе, обитающие в заповедниках, где они не видят человека и никак с ним не общаются. Всего их было 49 взрослых особей, звуки детенышей не изучались.

Антропологи надеются, что дальнейшие исследования языка обезьян помогут узнать больше и о происхождении языка человека.

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