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Банк России внепланово снизил ключевую ставку до 11%

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  • 26.05.2022, 10:57
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Банк России внепланово снизил ключевую ставку до 11%

Решение приняли на экстренном заседании совета директоров.

Центробанк России снизил ключевую ставку с 14 до 11%, говорится в сообщении регулятора. Такое решение он принял на внеплановом заседании совета директоров, проведение которого анонсировал днем ранее, передает РБК.

Это третье подряд снижение ключевой ставки за последние полтора месяца после ее рекордного — и тоже внепланового — повышения до 20% в феврале. Тогда ЦБ резко ужесточил денежно-кредитную политику, реагируя на обвал рынков, санкции в отношении крупнейших банков и заморозку золотовалютных резервов регулятора, которые последовали за началом войны России против Украины.

В апреле Центробанк РФ уже снижал ключевую ставку дважды. На внеплановом заседании 8 апреля — с 20 до 17%, а также с 17 до 14% — на плановом, состоявшемся 29 апреля.

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