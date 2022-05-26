Власти неожиданно решили взяться за ремонт стратегической дороги возле украинской границы 4 26.05.2022, 11:01

4,224

После начала российского вторжения в Украину она использовалась для создания военной инфраструктуры.

На сайте госзакупок обнаружился тендер, согласно которому планируется отремонтировать 30-километровую дорогу, расположенную на закрытой территории Полесского радиационно-экологического заповедника. После начала российского вторжения в Украину она использовалась для создания военной инфраструктуры, пишет гомельское издание «Флагшток».

Двухполосная асфальтовая дорога, которую будут ремонтировать, идет от деревни Бабчин возле въезда в зону отчуждения до отселенной деревни Красноселье около реки Припять, в 8 километрах от границы с Украиной.

Ремонт покрытия требуется выполнить на площади 4115 квадратных метров, он потянет ориентировочно на 118 843 рублей, средства возьмут из республиканского бюджета. Завершить ремонтные работы необходимо в сжатые сроки — до 1 июля 2022 года дорога должна быть готова. Заказчик работ — Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

С начала российского вторжения в Украину в белорусской части Чернобыльской зоны располагался ряд военных объектов РФ. В деревне Рудаков, в 4 километрах от Бабчина, был создан военный лагерь. На Припяти в 3,5 километра от Красноселья российские военные возвели понтонную переправу, на другом берегу в том же районе во время российского наступления концентрировалась военная техника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».