Беларусь накрыл шторм 26.05.2022, 11:09

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Из-за сильного ветра ожидается падение деревьев и перебои со светом.

Беспощадный ветер (почти шторм) пришел в Беларусь. В МЧС предупредили белорусов о падающих деревьях и отсутствии света

На сегодня, 26 мая синоптики объявили в Беларуси желтый уровень опасности из-за ветра, дождя и гроз. Спасатели предупредили белорусов об опасностях.

«Внимание! Сегодня (26 мая) в отдельных районах республики ожидаются грозы и сильные дожди, в дневные часы местами по стране — усиление ветра порывами до 15-18 м/с», — сообщили в МЧС.

Отметим, что по классификации силы и скорости ветра, в Беларуси подул «очень крепкий» (от 17,2 до 20,7 м/с). Он близок к «шторму» (20,8—24,4 м/с).

Спасатели озвучили факторы опасности, которые могут подстерегать белорусов в таких погодных условиях:

повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи,

отключение электрических подстанций,

повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций,

кровель зданий, сооружений,

падение деревьев,

подтопление отдельных домов, участков дорог, хозпостроек,

ухудшение условий при проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ,

быстрое распространение природных пожаров,

нарушения в работе дорожно-коммунальных служб.

В целом по стране 26 мая будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +16 +22°С.

В пятницу, 27 мая, и в субботу, 28 мая, на большей части территории страны дожди, в отдельных районах усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха от +4°С ночью до +20°С днем.