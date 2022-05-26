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«У нас уже человек 100 отказалось ехать — кидают оружие и все»

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  • 26.05.2022, 11:14
  • 5,750
«У нас уже человек 100 отказалось ехать — кидают оружие и все»

СБУ перехватила панические разговоры оккупантов.

Новый перехват телефонных разговоров оккупантов опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко:

- Да какой с той печатью, у нас уже человек 100 отказались ехать, ну когда шли, кидают и оружие и все, их увозят.

- Ну а так, в смысле вот на пятнашку не знаю почему так все легло, 74я бригада, вот все остальные отказывают, их ставят там на постах каких-то.

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