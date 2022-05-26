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Рабочие покидают крупнейшие белорусские предприятия

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  • 26.05.2022, 11:18
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Рабочие покидают крупнейшие белорусские предприятия

В Беларуси наблюдается сильный отток кадров.

Валообразующие компании РБ рассказали о состоянии рынка труда в стране. В 2022 году крупный и средний бизнес чаще увольняет, чем берет на работу, пишет сайт banki24.by.

За январь-апрель 2022 года наниматели в крупных и средних организациях уволили 205,3 тыс. человек. За тот же период количество принятых на работу составило 179,0 тыс. – таковы оперативные оценки статорганов.

Таким образом, на чистой основе отток кадров с флагманских предприятий составил 26,3 тыс. человек. Сравните: год назад в январе-апреле отток с валообразующих компаний составил 24,2 тыс. человек (по оперативному учету).

Кроме абсолютных показателей рынка труда существуют относительные. Например, коэффициент замещения уволенных работников принятыми за 4 месяца 2021-го составил 88,4%, а за 4 месяца 2022-го снизился до 87,2%.

Справочно: коэффициент замещения показывает, сколько работников было принято на работу взамен определенного числа уволенных. Если коэффициент меньше 100%, на рынке труда происходит отток кадров, если больше 100% – приток.

Отдельно за апрель-2022 коэффициент замещения составил 76,4% (против 80,6% в апреле-2021). Это значит, что в относительном выражении отток кадров в 2022 году усилился.

Что там по ликвидации бизнесов и прогулам?

В январе-апреле количество уволенных из-за ликвидации организации или кадровой оптимизации составило 1,7 тыс. человек. В 2021 году за тот же период данная когорта уволенных была шире – 2,3 тыс. за 1 квартал.

В текущем году по сравнению с прошлым выросло число увольнений за прогулы и другие нарушения дисциплины. За 4 месяца 2021-го таких работников по флагманам насчитали 11,1 тыс. человек, а в 2022-м – 11,5 тыс.

За прогулы и иные нарушения с рабочими местами в 2022 году расстались около 3,1 тыс. человек в агросекторе, 3,6 тыс. – в промышленности, 1,0 тыс. – в строительстве, 2,0 тыс. – в розничной торговле.

Индикаторы увольнений в регионах и отраслях

За январь-апрель 2022 года в Минске на валовой основе уволили 46,3 тыс. человек, в Брестской области – 22,6 тыс., в Витебской – 19,9 тыс., в Гомельской – 24,3 тыс., в Гродненской – 18,4 тыс., в Минской – 29,2 тыс., в Могилевской – 18,4 тыс. (согласно Белстату).

По итогам 4 месяцев на названных территориях нигде не было притока кадров на флагманские предприятия. По Минску коэффициент замещения составил 84,7% (худший в стране), а по областям колебался от 86,2% в Витебской до 93,3% в Минской.

В апреле-2022 флагманы Минска показали коэффициент замещения на уровне 75,1%, валообразующие бизнесы областей – от 71,3% по Брестской до 85,6% по Минской.

За 4 месяца чистый отток кадров (в работниках) усилился по сравнению с 2021 годом на всех территориях, кроме Минской области, по итогам апреля относительно апреля-2021 – везде, кроме Гродненской и Минской областей.

Флагманы промышленности за 4 месяца на валовой основе уволили 44,8 тыс. человек (коэффициент замещения 88,2%), стройсектора – 15,6 тыс. (70,7%), розничной торговли (ритейл) – 28,7 тыс. (97,1%), транспорта и логистики – 11,4 тыс. (73,1%), образования – 20,1 тыс. (91,4%), здравоохранения – 13,1 тыс. (79,4%).

Ситуация с кадрами в IT-секторе

За 4 месяца в отрасли образовалось негативное соотношение принятых и уволенных работников. В январе-апреле 2022-го на валовой основе были уволены 8,5 тыс. человек, приняты – 5,8 тыс., нетто-отток составил 2,7 тыс. Соотношение принятых и уволенных работников в апреле достигло 68,6%.

Сравните: в 2021 году по IT‑сектору наблюдался чистый приток кадров. За 4 месяца флагманы отрасли уволили 5,1 тыс. человек, приняли 5,7 тыс., а коэффициент замещения составил 111,2%.

По итогам апреля-2022 число уволенных работников превысило 3,2 тыс. человек, принятых — 0,9 тыс, чистый отток из отрасли достиг 2,3 тыс. человек. Соотношение принятых и уволенных составило 28,7% — 287 принятых на каждую 1000 уволенных.

Статистика охватывает компании со среднесписочным персоналом 16+ человек. Эксперты объясняют отток релокацией работников из Беларуси в другие страны.

Напомним, в марте статистика показала первый отток кадров из отрасли с января 2021-го. За март флагманы уволили 2,4 тыс. человек, приняли 1,4 тыс., а соотношение принятых и уволенных составило 57,7%. Таким образом, отток айтишников в апреле усилился вдвое по сравнению с мартом.

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