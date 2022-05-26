закрыть
26 мая 2022, четверг, 12:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Диагноз России

4
  • Александр Палий
  • 26.05.2022, 11:23
  • 4,290
Диагноз России
Александр Палий

Путин сам открыл «ящик Пандоры».

Я сейчас предположу, что безумное решение о нападении на Крым, об оккупации Крыма фактически предопределило все будущие беды России.

Масштаб этих бед (будто ком они пошли одна за другой) – именно из-за кражи Крыма, которую совершили в 2014 году, но реально она планировалась очень давно и тщательно.

Это воровство с точки зрения рациональности совершенно непонятно, потому что никакой пользы россияне от Крыма не получают – они там отдыхали больше и лучше, когда Крым принадлежал Украине.

Россия регулярно тратит большие деньги в Крым, санкции привязываются к Крыму. И сам факт кражи местности как бы провоцирует понимание того, что Россия в мире является преступником. В абсолютном большинстве государств никто этого воровства не признает и отдавать его придется после получения всех шишек за этот Крым.

Но Россия повела себя в вопросе Крыма примерно, как Шура Балаганов, когда стырил кошелек с пудреницей и 1,32 рубля, имея несколько десятков тысяч после соответствующих манипуляций. Следовательно, совершенно безумный поступок.

На этот безумный поступок отважилось российское руководство. Почему? Потому что, во-первых, как говорил Ключевский, если римские императоры сошли с ума от абсолютизма, почему бы не сойти с ума и российским императорам? То есть зализали разум, который, возможно, когда-то и был у руководства России.

Ну и, кроме того, конечно, всевозможные исторические мании. Люди, которые живут в бункере, которые панически боятся всего и организуют столы на 20 метров, у них начинаются всевозможные мании.

И вот одна из таких исторических маний – попытка каким-то величием компенсировать отсутствие обычной нормальной человеческой жизни у этих людей. Это мания власти. Мы видим плачевные результаты этого всего на примере нынешнего российского президента, который сидит в бункере, не вылезает и заставляет сдавать кал тех, кто с ним общается, за две недели до встречи и тому подобное. Столы эти смешные – жалкое зрелище.

В этих маниях подземных им приходят какие-то исторические экскурсы, фантастические версии. Мы видим эхо этих версий на российском телевидении. Там время от времени появлялись какие-то безумные истории о Византии, безумные истории о Киеве, безумные истории вообще о Руси. То есть абсолютно ненаучная фигня, которую впаривают этим людям, у которых просто нет гуманитарного образования, нет трезвого понимания истории – есть лишь какие-то сводки спецслужбистские и, соответственно, мания и паранойя, которая в принципе у спецслужбистов – вещь почти нормальная.

Накладываются на эту паранойю всевозможные нездоровые идеи. Одна из таких идей – о сакральном Крыме. Честно говоря, я не совсем верю, что российское руководство руководствуется этими идеями. Они начали когда-то задвигать даже о сакральном Алеппо. Представьте себе – в сакральной Сирии. Возможно, это просто инструмент для тупых, для облапошивания других, а не себя. А, возможно, российское руководство действительно в этих грезах живет.

Видно, что в голове у них страшная каша, что эти люди ведут Россию к гибели, думая, что ее спасают. Вся эта история формировалась на огромном комплексе неполноценности относительно украинской истории.

Почему? Потому что на территории Украины первые письменные памятки, касающиеся истории Украины, – это где-то 8 век до нашей эры. Ясно, что на территории Залесья, то есть современной России, даже в 8 веке нашей эры ничего не было. То есть ноль. Конечно, это толкало любых императоров, царей (в том числе Путина), чтобы что-нибудь прихватить, украсть, чтобы сделать своим и рассказать, что это все – "наше".

Александр Палий youtube.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид