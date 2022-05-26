Россияне удвоили спрос на авиабилеты в Беларусь

Россияне удвоили спрос на авиабилеты в Беларусь3
- 26.05.2022, 11:35
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С чем это связано?
Спрос россиян на авиабилеты в Беларусь этой весной вырос в 2,6 раза, подсчитал сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает officelife.media.
Для сравнения: авиабилеты в Казахстан россияне стали покупать чаще в 2,5 раза, в Грузию — на 40%, в Турцию — на 11%. А вот спрос на рейсы в Армению снизился почти на 40%.
Средняя стоимость перелета в зарубежных поездках весной составила 25 тыс. российских рублей ($423) на человека в одну сторону. При этом внутрироссийские перелеты стоили в среднем 6,3 тыс. рублей ($106).
Поездки в Беларусь на автобусах стали менее популярными у россиян: на них спрос упал на 28%. Это произошло несмотря на то, что средняя стоимость путешествия на автобусе оценивается в 1,1 тыс. рублей ($18). Это более чем вдвое дешевле билетов на поезд, которые этой весной стоили в среднем 2,8 тыс. российских рублей ($47).